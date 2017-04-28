Bu sokak Günaha çıkar

Proje kapsamında Türkiye’de 13 vilayetteki 20 sokak, il ve ilçe belediyelerinin desteği ile barlar sokağına dönüştürüldü. Üstelik 6487 sayılı kanunun “Alkollü içkilerin her ne surette olursa olsun reklamı ve tüketicilere tanıtımı yapılamaz” hükmüne rağmen…

EN GÖZDE CADDELER TAHSİS EDİLDİ

Bir bira firmasının pazarlama projesi kapsamında 13 ilde, belediyelerin desteğiyle şehirlerin en güzide cadde ve sokakları, “Muhabbet Sokakları” adı altında barlar sokağına dönüştürüldü. İl ve ilçe belediye başkanlarıyla anlaşan bira firması, ilgili bölgenin en güzide cadde ve sokaklarını Muhabbet Sokakları projesi kapsamında yeniliyor…

ANLAŞMALAR İMZALANIYOR

Kaldırımlar genişletilerek ahşap perdeler döşeniyor… Caddelere renkli elektrik direkleri konuluyor… İlgili caddedeki firmalarla ve esnaflarla görüşülerek, işyerlerinin barlara dönüşümüyle ilgili anlaşma imzalanıyor… İmzayı atan firmaların tabelalarına Muhabbet Sokakları unvanı iliştiriliyor…

Vatandaş rahatsız!

Vatandaşlar ise Hisarüstü’ndeki Şehitlik Dergâhı ve Sultanahmet Camii’nin yanı başına yapılan modern meyhanelerden rahatsızlıklarını belirterek “Her gün gelip geçtiğimiz sokaklara giremez olduk” diyerek projeye tepki gösteriyorlar.



Bir bira firmasının pazarlama projesi kapsamında 13 ilde, belediyelerin desteğiyle şehirlerin en güzide cadde ve sokakları, “Muhabbet Sokakları” adı altında barlar sokağına dönüştürüldü. İl ve ilçe belediye başkanlarıyla anlaşan bira firması, ilgili bölgenin en güzide cadde ve sokaklarını Muhabbet Sokakları projesi kapsamında yeniliyor… Kaldırımlar genişletilerek ahşap perdeler döşeniyor… Caddelere renkli elektrik direkleri konuluyor… İlgili caddedeki firmalarla ve esnaflarla görüşülerek, işyerlerinin barlara dönüşümüyle ilgili anlaşma imzalanıyor… İmzayı atan firmaların tabelalarına Muhabbet Sokakları unvanı iliştiriliyor… Üstelik 11 Haziran 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan, 6487 Sayılı Kanun’un “Alkollü içkilerin her ne surette olursa olsun reklamı ve tüketicilere tanıtımı yapılamaz” hükmüne rağmen… Vatandaşlar ise Hisarüstü’ndeki Şehitlik Dergâhı ve Sultanahmet Cami’nin yanı başına yapılan modern meyhanelerden rahatsızlıklarını belirterek “Her gün gelip geçtiğimiz sokaklara giremez olduk” diyerek projeye tepki gösteriyorlar.

Hedef üniversiteler!

Manevi muhitlere dadanan belediye destekli alkol tüccarları, Sultanahmet’teki İncili Çavuş Sokağı’nda 11 adet barın restorasyonunu gerçekleştirmiş…



Türkiye’de 20 noktada açılan alkol sokakları, özellikle üniversitelerin çevrelerine yapılıyor. Boğaziçi Üniversitesi Hisar Kampüsü’nün hemen yanındaki Nispetiye Caddesi’nde, Edirne’de üniversite karşısı 1 No’lu Sokak’ta, Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi’nin yanı başındaki Vural Sokak’ta, Hatay’da Antakya Üniversite Evleri Sokağı’nda birer “Muhabbet Sokağı” bulunuyor.



Türkiye’de 20 noktada açılan alkol sokakları, özellikle üniversitelerin çevrelerine yapılıyor. Boğaziçi Üniversitesi Hisar Kampüsü’nün hemen yanındaki Nispetiye Caddesi’nde, Edirne’de üniversite karşısı 1 No’lu Sokak’ta, Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi’nin yanı başındaki Vural Sokak’ta, Hatay’da Antakya Üniversite Evleri Sokağı’nda birer “Muhabbet Sokağı” bulunuyor. Öğrencilere yönelik alkol satışlarının dışında manevi muhitlere de dadanan belediye destekli alkol tüccarları, Sultanahmet’teki İncili Çavuş Sokağı’nda 11 adet barın restorasyonunu gerçekleştirmiş…

ORGANİZE KÜFÜR!

Muhabbet Sokakları’ndaki esnafın işyerlerini, bar, cafe-bar, meyhane tarzında bir işletmeye dönüştürülmeleri halinde bar dekorasyonu ücretsiz yapıyor. İlgili firmaya özel bir hesap sistemi kuruluyor. Bu arada ilgili firma Muhabbet Sokağı’ndaki Cadde üzerindeki alkollü içecek satan yerleri de kendi ağına dâhil ediyor… İlgili mekânlardan özellikle sokağa yatırım yapan firmanın ürünlerini satmaları talep ediliyor. Bira firması Muhabbet Sokakları’nda sazlı-sözlü eğlence geceleri düzenleyerek buralara söz ve saz sanatçıları getirerek caddedeki heyecanı artırıyor!

LOGO BİLE YASAK

Muhabbet Sokakları’na bira firmasının logosu yerleştiriliyor. Ayrıca firmanın Muhabbet Sokakları logosundaki renkleri ve figürleri sokakların her tarafına yerleştirilen özel elektrik direklerinde de görmek mümkün… Öte yandan Muhabbet Sokakları logosunda yer alan arpa figürünün de bira kutusunda yer alan arpanın kardeşi olduğunu özellikle belirtmek gerek… Bu figürlerin hepsi 6487 Sayılı Kanun gereğince kanunen yasak…

Milli Gazete