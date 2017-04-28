Yılmaz Özdil'den Kemal Kılıçdaroğlu'na salvolar

Katıldığı bütün seçimlerde kaybeden CHP Lideri'ni hedef alan Yılmaz Özdil, partililerin geri zekalı yerine konduğunu ifade etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinde istenmeyen isim oldu. CHP Genel Merkezi'nde bile yuhalanan Kılıçdaroğlu, milletvekilleri tarafından da açık açık eleştiriler alıyor.

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, bu konuyu köşesine taşıdı ve Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.

KILIÇDAROĞLU'NA HAİN, GUKUK KUŞU DEDİ

CHP Lideri'ne 'Gukuk kuşu' tanımlamasını yapan Özdil, Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde yaşadığı hezimetleri sıraladı ve ısrarla koltuktan vazgeçmediğine işaret etti ve Kılıçdaroğlu hakkında "Fani bir koltuk uğruna sessiz kalmak, hıyanettir" ifadelerini kullandı.

SEÇMEN GERİ ZEKALI YERİNE KONUYOR

"Kendi seçmenini bu kadar geri zekalı yerine koyan bir parti var mı? Yok" diyen Yılmaz Özdil, Cumhuriyet'e karşı suç işlendiğini, sessiz kalmanın hıyanet olduğunu yazdı.