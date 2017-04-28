28 Nisan 2017 Cuma2 Şaban 1438
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Yılmaz Özdil'den Kemal Kılıçdaroğlu'na salvolar

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Katıldığı bütün seçimlerde kaybeden CHP Lideri'ni hedef alan Yılmaz Özdil, partililerin geri zekalı yerine konduğunu ifade etti.
Yılmaz Özdil'den Kemal Kılıçdaroğlu'na salvolar
Yılmaz Özdil'den Kemal Kılıçdaroğlu'na salvolar Yılmaz Özdil'den Kemal Kılıçdaroğlu'na salvolar Yılmaz Özdil'den Kemal Kılıçdaroğlu'na salvolar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinde istenmeyen isim oldu. CHP Genel Merkezi'nde bile yuhalanan Kılıçdaroğlu, milletvekilleri tarafından da açık açık eleştiriler alıyor.

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, bu konuyu köşesine taşıdı ve Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.

KILIÇDAROĞLU'NA HAİN, GUKUK KUŞU DEDİ

CHP Lideri'ne 'Gukuk kuşu' tanımlamasını yapan Özdil, Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde yaşadığı hezimetleri sıraladı ve ısrarla koltuktan vazgeçmediğine işaret etti ve Kılıçdaroğlu hakkında "Fani bir koltuk uğruna sessiz kalmak, hıyanettir" ifadelerini kullandı.

SEÇMEN GERİ ZEKALI YERİNE KONUYOR

"Kendi seçmenini bu kadar geri zekalı yerine koyan bir parti var mı? Yok" diyen Yılmaz Özdil, Cumhuriyet'e karşı suç işlendiğini, sessiz kalmanın hıyanet olduğunu yazdı.

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