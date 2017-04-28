28 Nisan 2017 Cuma2 Şaban 1438
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Başbakan Yıldırım'dan gündeme dair açıklamalar

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Başbakan Binali Yıldırım, İngiliz BBC kanalına röportaj verdi.
Başbakan Yıldırım'dan gündeme dair açıklamalar
Başbakan Yıldırım'dan gündeme dair açıklamalar Başbakan Yıldırım'dan gündeme dair açıklamalar Başbakan Yıldırım'dan gündeme dair açıklamalar

Diktatörlük eleştirileriyle ilgili soruya "Diktatörlük olan yerde 50 milyon seçmen sandığa gider mi?" ifadeleriyle yanıt veren Başbakan Binali Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CUMHURBAŞKANIMIZIN OTURDUĞU ÜSKÜDAR'DA 'HAYIR' OYU ÇIKTI"

"Diktatörlük olan yerde 50 milyon seçmen sandığa gider mi?" şeklinde yanıt verdi. Yıldırım, 24 milyona yakın kişinin "Hayır", 25 milyonun üzerinde vatandaşın da "Evet" oyu kullandığını ve arada 1 milyon 400 bin fark bulunduğunun altını çizerek, "Diktatörlük olsaydı orana da kendimiz karar verirdik. Yüzde 80-90 uygun bir oranda bu işi yapar aradan çıkardık. Halbuki Cumhurbaşkanımızın doğduğu ve oturduğu ilçe Üsküdar'da bile 'Hayır' oyları önde çıktı, 'Evet'ler daha az çıktı. Benim milletvekili olduğum İzmir'de 'Hayır' oyları önde, İstanbul'da da aynı, büyük şehirlerin birçoğunda da aynı"

Başbakan Yıldırım, referandumla ilgili CHP'nin son olarak AİHM'ye başvuru yapacak olmasıyla ilgili de şunları söyledi:

"MİLLETİN KABUL ETTİĞİNİ HİÇBİR MAHKEME DEĞİŞTİREMEZ"

"Milletin kabul ettiğini ana muhalefet partisi kabul etmese ne yazar? Milletin verdiği kararı mahkemede dönüştürmeye hiç kimsenin hakkı yok. Ne Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne Anayasa Mahkemesinde ne de başka bir mahkeme milletin verdiği kararı değiştiremez. Milyonların verdiği kararı yine millet değiştirir. Onun için bunlar beyhude gayretlerdir. Benim tavsiyem ana muhalefet partisi miletin iradesine tabi olmak, bir dahaki seçimlere veya referanduma daha çok çalışıp, daha çok milletin gözünü girsin"

YENİ SİSTEMDE CUMHURBAŞKANININ GÖREV SÜRESİ 10 YILI GEÇMEYECEK

Başbakan, yeni sistemde cumhurbaşkanı ne kadar başarılı olursa olsun görev süresinin 10 yılı geçemediğini söyledi.

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