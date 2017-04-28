Van'ın Erciş ilçesindeki terör saldırısında bir güvenlik korucusu şehit oldu, 3 güvenlik korucusu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Doluca köyü kırsalında PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda bir güvenlik korucusu şehit oldu, 3 güvenlik korucusu yaralandı.
Yaralı güvenlik korucuları Erciş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.
28 Nisan 2017 Cuma2 Şaban 1438
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Van'da hain saldırı: 1 şehit, 3 yaralı
Van'ın Erciş ilçesindeki terör saldırısında bir güvenlik korucusu şehit oldu, 3 güvenlik korucusu yaralandı.
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