28 Nisan 2017 Cuma2 Şaban 1438
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TSK sınır hattında YPG ile çatışıyor!

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Suriye'de PYD kontrolünde bulunan bölgeden havan atışları ile saldırı yapıldı. Türk askerlerinin atışın yapıldığı bölgeye düzenlediği operasyonlar düzenliyor.
TSK sınır hattında YPG ile çatışıyor!
TSK sınır hattında YPG ile çatışıyor! TSK sınır hattında YPG ile çatışıyor! TSK sınır hattında YPG ile çatışıyor!

TSK ile YPG'li teröristler arasında Türkiye'nin Suriye sınırı boyunca yeniden çatışmalar yaşandığı gelen son dakika haberlerinde bildirildi. Akçakale ve Suruç ilçeleri arasındaki bölgeye, Suriye'nin PYD kontrolünde bulunan bölgeden havan atışı yapıldığı belirtildi.

3 YPG'Lİ ÖLDÜRÜLDÜ

Şanlıurfa'nın Akçakale ve Suruç ilçeleri arasındaki bölgeye, Suriye'nin PYD kontrolündeki bölgeden havan atışı yapıldığı bildirildi. DHA'nın verdiği bilgiye göre, Türk askerlerinin atışın yapıldığı bölgeyi ateş altına almasıyla çıkan çatışmada 3 YPG'li öldürüldü.

TAKVİYE BİRLİKLER GÖNDERİLDİ

Türkiye sınırındaki Telabyad ve Kobani arasında YPG tarafından 16.30 sıralarında Bilece Mahallesi'nde bulunan Tekçe Hudut Karakolu'nun sorumlu olduğu sınır hattına havan atışı yapıldığı belirtildi. Havan atışı sonrası bir hasar oluşmadığı görevli askerlerin geri ateş açması sonucu ise 3 YPG'linin öldürüldüğü bildirildi. Sınır hattına olay sonrası takviye birlikler gönderildiği bilgisi verildi.

ÇATIŞMALAR VAR

Türkiye'nin Suriye sınırında TSK ile YPG arasında sabah saatlerinde de çatışmalar yaşandığı bildirilmişti. Genelkurmay Başkanlığı resmi internet sitesinden konuya ilişkin "saat 09.00 sularında, PYD/PKK/YPG işgali altındaki Afrin bölgesinden Hatay'ın Hassa İlçesi sınırlarındaki Gökhan Hudut Karakolu'na havan saldırısında bulunulduğu" açıklaması yapıldı.

Dün gece başlayan çatışmanın bugün de ara ara devam ettiği öğrenildi.

CAMİ HOPARLÖRLERİNDEN UYARILAR YAPILIYOR

Akçakale Kaymakamlığı tarafından ilçe genelindeki cami hoparlörlerinden vatandaşların can güvenlikleri için sınır hattında bulunmamaları yönünde uyarı anonsları yapıldı. Kaymakamlık, ayrıca sınırdaki gelişmeler nedeniyle ilçede yapılacak düğünlerde havai fişek atılmasının yasaklandığını duyurdu.

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