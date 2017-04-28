Türkiye'nin konuştuğu ismin rüşvet görüntüleri

FETÖ'den tutuklanan Fikret İnan’ı 50 bin dolar karşılığında tahliye edip 50 bin dolar daha rüşvet isteyince suçüstü yakalanan hakim Akdemir'in paraları alma görüntülerine ulaşıldı.

Fİ Yapı'nın sahibi Fikret İnan geçtiğimiz Ağustos 2016'da FETÖ'den tutuklanmıştı. İnan, soruşturma sürerken 24 Kasım 2016'da Anadolu Adliyesi Sulh Ceza Hakimi HASAN Akdemir tarafından bazı şüphelilerle birlikte tahliye edilmişti. Tahliye sonrası Akdemir'in rüşvet aldığı iddiaları üzerine soruşturma başladı.

İddiaya göre Akdemir, İnan'dan bir avukat aracılığıyla ilk etapta 1 milyon lira rüşvet istedi. Ancak paranın 50 bin dolarını aldı. Ardından İnan'ı sürekli sıkıştıran Akdemir, son olarak 50 bin dolar daha almak için anlaştı. İnan, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Paraları almak için Avukat S.B.'nin bürosunda buluşan Demir, suçüstü yakalanıp tutuklanmıştı.

BÜRODA SUÇÜSTÜ YAKALANDI

AKŞAM Türkiye'nin konuştuğu rüşvet iddiası ile ilgili suçüstü görüntülerine ulaştı. Teknik takip görüntülerine göre Avukat S.B.'nin bürosuna gelen Akdemir, İnan ile bir araya geliyor. Hakim önce dönerli pide söylüyor. Ardından pideler yenildikten sonra rüşvet pazarlığı başlıyor. İnan pazarlık sonucu seri numaraları önceden alınan 50 bin doları masaya koyup odadan çıkıyor. Bu sırada polis büroya baskın yapıp Akdemir'i suçüstü yakalıyor.

BAŞSAVCILIK VE KAYYUMLARA KUMPAS

Soruşturma dosyasında Akdemir'in rüşvet olayını örtbas etmek için bir mahkemeyi ayarlayıp Başsavcılık ve kayyumlara 2 milyon 600 bin TL'lik yolsuzluk suçlaması yaptığı iddialarına da yer verildi. Elde edilen ses kayıtlarında Akdemir'in bunun için asliye hukuk mahkemesi ile bilirkişi ayarlamaya çalıştığı bilgileri yer aldı. Ses kayıtlarında hakimin konuştuğu kişiye "Erkek bir milliyetçi mali müşavir bulduk, bayan. Çaktırmadan Asliye Hukuk Mahkemelerinden bir tanesini saf olarak seçtik" şeklindeki konuşmalar dosyaya girdi. Akdemir'in bu hazırlattığı usulsüz bilirkişi raporuyla İnan'a da güç gösterisinde bulunduğu belirtildi.