28 Nisan 2017 Cuma2 Şaban 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız. Ankebût, 29/7
  • “Allah’ım! Senden iman içinde sağlık, güzel ahlâk içinde iman, peşinden rahmet, âfiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum.” (Hakim, "De’avat", No: 1919)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:21Güneş 05:59Öğle 13:09İkindi 16:56Akşam 20:05Yatsı 21:35
    • 23°C Adana
    • 18°C Adıyaman
    • 12°C Afyon
    • 11°C Ağrı
    • 15°C Amasya
    • 15°C Ankara
    • 24°C Antalya
    • 20°C Artvin
    • 16°C Aydın
    • 14°C Balıkesir
  • BIST: 94.184 -0.10
  • Altın: 144,951 0.13
  • Dolar: 3,5578 -0.14
  • Euro: 3,8773 0.06

Türkiye'nin konuştuğu ismin rüşvet görüntüleri

»
FETÖ'den tutuklanan Fikret İnan’ı 50 bin dolar karşılığında tahliye edip 50 bin dolar daha rüşvet isteyince suçüstü yakalanan hakim Akdemir'in paraları alma görüntülerine ulaşıldı.
Türkiye'nin konuştuğu ismin rüşvet görüntüleri
Türkiye'nin konuştuğu ismin rüşvet görüntüleri Türkiye'nin konuştuğu ismin rüşvet görüntüleri Türkiye'nin konuştuğu ismin rüşvet görüntüleri

Fİ Yapı'nın sahibi Fikret İnan geçtiğimiz Ağustos 2016'da FETÖ'den tutuklanmıştı. İnan, soruşturma sürerken 24 Kasım 2016'da Anadolu Adliyesi Sulh Ceza Hakimi HASAN Akdemir tarafından bazı şüphelilerle birlikte tahliye edilmişti. Tahliye sonrası Akdemir'in rüşvet aldığı iddiaları üzerine soruşturma başladı.

İddiaya göre Akdemir, İnan'dan bir avukat aracılığıyla ilk etapta 1 milyon lira rüşvet istedi. Ancak paranın 50 bin dolarını aldı. Ardından İnan'ı sürekli sıkıştıran Akdemir, son olarak 50 bin dolar daha almak için anlaştı. İnan, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Paraları almak için Avukat S.B.'nin bürosunda buluşan Demir, suçüstü yakalanıp tutuklanmıştı. 

BÜRODA SUÇÜSTÜ YAKALANDI 

AKŞAM Türkiye'nin konuştuğu rüşvet iddiası ile ilgili suçüstü görüntülerine ulaştı. Teknik takip görüntülerine göre Avukat S.B.'nin bürosuna gelen Akdemir, İnan ile bir araya geliyor. Hakim önce dönerli pide söylüyor. Ardından pideler yenildikten sonra rüşvet pazarlığı başlıyor. İnan pazarlık sonucu seri numaraları önceden alınan 50 bin doları masaya koyup odadan çıkıyor. Bu sırada polis büroya baskın yapıp Akdemir'i suçüstü yakalıyor.

BAŞSAVCILIK VE KAYYUMLARA KUMPAS 

Soruşturma dosyasında Akdemir'in rüşvet olayını örtbas etmek için bir mahkemeyi ayarlayıp Başsavcılık ve kayyumlara 2 milyon 600 bin TL'lik yolsuzluk suçlaması yaptığı iddialarına da yer verildi. Elde edilen ses kayıtlarında Akdemir'in bunun için asliye hukuk mahkemesi ile bilirkişi ayarlamaya çalıştığı bilgileri yer aldı. Ses kayıtlarında hakimin konuştuğu kişiye "Erkek bir milliyetçi mali müşavir bulduk, bayan. Çaktırmadan Asliye Hukuk Mahkemelerinden bir tanesini saf olarak seçtik" şeklindeki konuşmalar dosyaya girdi. Akdemir'in bu hazırlattığı usulsüz bilirkişi raporuyla İnan'a da güç gösterisinde bulunduğu belirtildi.   

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Referandum sonrası ilk adım! TBMM açıkladıReferandum sonrası ilk adım! TBMM açıkladıTBMM Başkanlığı, Meclis tarafından Hakimler ve Savcılar Kuruluna seçilecek 7 üyelik için duyuru yaptı.
Türkiye'nin konuştuğu ismin rüşvet görüntüleriTürkiye'nin konuştuğu ismin rüşvet görüntüleriFETÖ'den tutuklanan Fikret İnan’ı 50 bin dolar karşılığında tahliye edip 50 bin dolar daha rüşvet isteyince suçüstü yakalanan hakim Akdemir'in paraları alma görüntülerine ulaşıldı.
TSK sınır hattında YPG ile çatışıyor!TSK sınır hattında YPG ile çatışıyor!Suriye'de PYD kontrolünde bulunan bölgeden havan atışları ile saldırı yapıldı. Türk askerlerinin atışın yapıldığı bölgeye düzenlediği operasyonlar düzenliyor.
Van'da hain saldırı: 1 şehit, 3 yaralıVan'da hain saldırı: 1 şehit, 3 yaralıVan'ın Erciş ilçesinde düzenlenen terör saldırısında bir güvenlik korucusu şehit oldu, 3 güvenlik korucusu yaralandı.
Akın Öztürk 'geçmiş olsun' demişAkın Öztürk 'geçmiş olsun' demiş15 Temmuz darbe girişiminin askeri ayağının bir numarası Akın Öztürk'ün rehin komutanlara geçmiş olsun dediği ortaya çıktı.
Bu sokak Günaha çıkarBu sokak Günaha çıkarBelediye destekli alkol sokakları zehir saçıyor. “Muhabbet Sokağı” bir bira firmasının geliştirdiği özel bir pazarlama projesi…
  • Korkunç olay! Annesini boğarak öldürdü28 Nisan 2017 Cuma 09:00
  • Vali Yardımcısı FETÖ'den tutuklandı28 Nisan 2017 Cuma 08:58
  • Tarihi operasyonun detayları28 Nisan 2017 Cuma 08:46
  • Gökçek uyardı! Eğer fiyatını düşürmezseniz...28 Nisan 2017 Cuma 08:36
  • FETÖ elebaşı ByLock'tan darbenin mesajını vermiş28 Nisan 2017 Cuma 08:32
  • Açığa alınan polislerden 116'sı emniyet müdürü28 Nisan 2017 Cuma 08:02
  • TSK açıkladı: Çok sayıda terörist öldürüldü28 Nisan 2017 Cuma 07:59
  • Maltepe'de oto yıkamaya EYP'li saldırı28 Nisan 2017 Cuma 07:57
  • Suikast kadrosu da içindeydi28 Nisan 2017 Cuma 07:31
  • Dijital arşivden çok gizli bilgiler çıktı28 Nisan 2017 Cuma 07:26
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri