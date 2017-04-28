Trump, son sözlerini söyledi! Savaş ciddi...

Kim Jong-un'un makul bir kişi olduğunu düşünmek istediğini belirten ABD lideri, ciddi bir çatışma riskinden söz ederek 'Diplomatik bir çözümü çok isterdik. Ancak oldukça güç' dedi.

Reuters haber ajansına bir röportaj veren ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore için atılacak adımları anlattı.

''CİDDİ BİR ÇATIŞMA RİSKİ VAR''

Bir savaş çıkması ihtimali bulunduğunu belirten Trump, "Kuzey Kore'yle ciddi bir çatışmaya girme şansı var. Ama diplomatik yolları tercih ediyorum. Diplomatik bir çözümü çok isterdik. Ancak oldukça güç" diye konuştu.

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un makul bir lider olup olmadığı sorusuna "Makul bir kişi olduğunu düşünmek istiyorum" diyerek yanıt veren Trump, Kim Jong-un hakkındaki düşüncelerini de anlattı: "27 yaşında babası ölüyor ve rejimi devralıyor. Ne derseniz deyin, kolay bir şey değil. Hele o yaşta. Yaptıklarını mazur göstermeye çalışmıyorum. Sadece yaptığı şeyin çok zor olduğunu söylüyorum."

''KUZEY KORE EN BÜYÜK RİSK''

Trump röportajda Kuzey Kore'yi ''ABD için en büyük risk'' olarak tanımladı. Trump'ın Beyaz Saray ekibi, Çarşamba günü ABD Senatosu'nun 100 üyesini de Beyaz Saray'a çağırarak Kuzey Kore konusunda bir bilgilendirme toplantısı düzenlemişti.

GÜNEY KORE'YE 1 MİLYAR DOLARLIK FATURA ÇIKARDI

Basına kapalı olarak düzenlenen toplantının ardından ortak bir yazılı açıklama yapan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile Savunma Bakanı James Mattis, Kuzey Kore'nin nükleer programını sonlandırmaması durumunda ilk etapta yaptırımların artırılacağını ifade etmişti.

Öte yandan ABD, Güney Kore'yi Kuzey Kore tehdidine karşı desteklemek adına Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) yerleştirmeye başlamış durumda. Trump Reuters röportajında, THAAD savunma sistemi konusunda da konuştu ve Güney Kore'nin 1 milyar dolarlık faturayı ödemesi gerektiğini söyledi.

ABD Pasifik Donanmasına bağlı bir nükleer denizaltı ile bir uçak gemisi öncülüğündeki filo ise Güney Kore açıklarına varmak üzere.

ÇİN'LE İLİŞKİLER

Kuzey Kore krizinin çözümü konusunda Çin'in elinden geleni yaptığını da ifade eden Trump Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in iyi niyetle ABD'ye yardımcı olmaya çalıştığını ifade etti. Trump, "Elinden geleni yaptığına inanıyorum. Kriz ve ölümler görmek istemediği kesin. İyi bir adam. Kendisini yakından tanıma fırsatı buldum" diye konuştu.

Nisan ayı başında Trump, Şi Jinping'i Florida'da ağırlamıştı.

BBC TÜRKÇE