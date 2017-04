16 dev şirketten ikisi tanıtımı askıya aldı

27 Mart’ta başlayan “Yabancı dostlarımızın dilinden Türkiye...” cümlesiyle başlayan reklam kampanyasından iki şirketin çıkmak istediği ileri sürüldü

Türkiye’de faaliyet gösteren küresel şirketlerin üst yöneticilerinin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından dünyaya Türkiye’yi anlattığı Türkiye İmaj Kampanyası ‘iyi gün dostları’ nedeniyle sekteye uğrayabilir. 27 Mart’ta başlayan “Yabancı dostlarımızın dilinden Türkiye...” cümlesiyle başlayan reklam kampanyasından iki şirketin çıkmak istediği ileri sürüldü. Financial Times’ın haberine göre İsviçre merkezli gıda devi Nestle ve İsveç merkezli ilaç üreticisi Novartis, imajları üzerinde olumsuz etki yaratabileceği endişesi nedeniyle Türkiye’nin tanıtımındaki rollerini gözden geçiriyor.

‘SİYASİ YORUM YOK’

Gazeteye göre şirketler, Türkiye’deki siyasi durum ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin (AKPM) Türkiye’yi siyasi izleme sürecine alması ve Avrupa Birliği ile ilişkiler konusundaki tartışmalar nedeniyle endişeli. Nestle’den Financial Times’a (FT) yapılan açıklamada, “Kampanyaya katılımımız askıya alındı ve sonraki adımlarımıza yakında karar vereceğiz” denildi. Novartis’ın CEO’su Joe Jimenez ise kampanyanın zamanlamasını ‘talihsiz’ olarak nitelendirdi. Novartis henüz kampanyadan çekilmediğini ama gelişmeleri yakından izlediğini vurguladı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Ford, Vodafone, General Electric ve Toyota kampanyaya desteklerinin süreceğini belirtti. Ford’un, FT’ye yaptığı açıklamada kampanyaya katılım kararının sonbaharda alındığı vurguladı. Açıklamada “Tek amacımız ekonomik kalkınmayı ve Türkiye’yle 90 yıldan uzun zamandır devam eden, onur duyduğumuz işlerimizi ilerletmek. Bu reklamın başka bir şekilde yorumlanmasını istemiyoruz” denildi. Vodafone “Reklamdaki yorumumuz müşterilerimiz, çalışanlarımız ve iş ortaklarınızı desteklemeye yönelik. Herhangi bir siyasi yorum yok” denildi. Toyota’dan “Türkiye’deki faaliyetimizi sürdürülebilir büyüme hedefiyle devam ettireceğiz” açıklaması yapıldı.

DESTEĞİMİZ SÜRECEK

Ford, Vodafone, General Electric ve Toyota, kampanyaya desteklerinin devam edeceğini belirtti.

500 MİLYON KİŞİYE ULAŞACAK

Televizyon, gazete, dergi, sosyal medya ve halkla ilişkiler ayağı olan ve yıl boyunca devam etmesi planlanan kampanyanın toplamda 500 milyon doğrudan erişime ulaşması hedefleniyor.

7 ÜLKEDE YAYINLANDI

Ekonomi Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 27 Mart’ta düzenlenen basın toplantısıyla başlatılan kampanyada Türkiye’de iş yapan yabancıların, Türkiye hakkındaki görüşleri yer alıyor. “Türkiye’ye gel, sen de kendi hikâyeni keşfet!” “Come to Turkey, Discover your own story!” sloganının kullanıldığı kampanya yabancı yatırımcıların Türkiye’ye güvenini yeniden tesis etmeyi planlıyordu. Reklam filmleri ilk etapta Almanya, ABD, Rusya, İngiltere’nin yanı sıra Fransa, İtalya, Birleşik Arap Emirlikleri’nde yayınlanmıştı. Bu ülkeler Türkiye’nin ihracatından yüzde 40 pay alıyor.

TANITIM FİLMİNDE KİMLER YER ALDI?

Samsung Türkiye Başkanı Dae Hyun Kim, Axa Türkiye CEO’su Guillaume Lejeune, Hyundai Assan Türkiye Başkanı Mong Hyuh Yoon, Nestle Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Felix Allemann, Danone Türkiye Genel Müdürü Laurent Boissier, Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, Toyota Türkiye CEO’su Hiroshi Kato, Ford CEO’su Mark Fields, Fiat Chrysler CEO’su Sergio Marchionne, BNP Paribas Başkan Yardımcısı Jean Paul Sabet, Sberbank Global CEO’su Herman Gref, Unilever Türkiye, Orta Asya ve İran Yönetim Kurulu Başkanı Harm Goossens, Sanofi Türkiye Genel Müdürü Fabrizio Guidi, GlaxoSmithKline Ortadoğu, Kuzey Afrika ve CIS ülkeleri Kıdemli Başkan Yardımcısı Fabio Landazabal, Novartis Türkiye Ülke Başkanı Peter Catalino, General Electric Başkan Yardımcısı John Rice.

NESTLE 1875 YILINDAN BU YANA TÜRKİYE’DE

Türkiye’deki ilk ofisini 1909’da, ilk fabrikasını 1927’de açtı.

- Türkiye’de 2 fabrikası bulunuyor. - 3 bin 800 kişiyi doğrudanistihdam ediyor.

- 2015’te Türkiye’deki cirosu 700 milyon dolara ulaştı.

Allemann, kampanyanın ilk filminin başında yer almış ve “Türkiye’de evde gibiyim” demişti.

NOVARTİS'İN TÜRKİYE’DE 2.300 ÇALIŞANI VAR

- Türkiye’de 1955 yılından bu yana üretim, pazarlama ve ilaç Ar-Ge’si faaliyetlerini yürütüyor.

- Türkiye’de biri hammadde olmak üzere 4üretim tesisi bulunuyor.

3. filmde rol alan Catalino ise “Türkiye’ye ve Türk halkına güveniyoruz” diye konuşmuştu.

‘BOOKING VE UBER’E VERGİYİ SIFIRLAYABİLİRİZ’

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Booking.com ve Uber’e Türkiye’de ofis açma çağrısı yaptı. Zeybekci “booking.com” ile “uber. com” internet sitelerine ilişkin “Gerekiyorsa Ekonomi Bakanı olarak ben temas edeceğim. ‘Ne istiyorsun kardeşim, gel buraya. Türkiye’de kayıt altına girmek, büro açmak, faaliyet yapmak için ne istiyorsun?’ Bizde şu anda dünyanın en iddalı yatırım teşvik sistemi var. Proje bazlı yatırım teşvik sistemi. İstedikleri her desteği verebiliriz. Vergiyse derdi vergiyi sıfırlayabiliriz.” dedi. Maliye Bakanlığı, Türkiye’de ofis açmadan faaliyet gösteren uluslararası e-ticaret devlerine vergi tebligatı gönderirken, Booking. com’un Türkiye’deki faaliyeti durdurulmuştu.