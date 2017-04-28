Türkiye'ye saldıranlar İsrail'e ses çıkarmıyorlar!

Türkiye’nin terör örgütlerine yönelik operasyonlarını sürekli eleştiren ABD ve AB ülkeleri, İsrail’in saldırılarına karşı çıkmazken Rusya koordinasyon hizmeti dahi sunuyor

İsrail, Hizbullah’ın Şam Havalimanı civarındaki silah ve mühimmat deposunu vurdu. İsrail 2011’den bu yana Suriye ve Golan Tepeleri’nden topraklarına roket atıldığını ileri sürerek İran destekli Hizbullah ve rejim güçlerine operasyonlar düzenliyor.

İsrail jetleri, Hizbullah’ın Şam Havalimanı civarındaki silah ve mühimmat depolarını havaya uçurdu. Sosyal medyada patlama görüntüleri paylaşan Suriyeli muhalif kaynaklar, “saldırıyı İsrail’in gerçekleştirdiğini ve Hizbullah’a ait silahları hedef aldığını” yazdı.

TÜM SİLAH KONVOYLARINI VURACAK

İsrail hükümeti saldırıyı resmi olarak teyid etmekten kaçınırken ziyaret için gittiği ABD’den açıklama yapan İsrail İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, Suriye’deki Şam Havaalanı’na yönelik saldırının arkasında Tel Aviv yönetimin olduğunu dolaylı bir ifade kullanarak kabul etti.

İsrail ordu radyosuna konuşan Katz, bugün Şam Havaalanı’na yapılan saldırıya ilişkin, “Bu olayın İsrail’in, Hizbullah’a silah transferini önleme politikalarıyla uyumlu olduğunu söyleyebilirim. Hizbullah’a gelişmiş silah transferi yapılacağına dair istihbarat aldığımız her seferde harekete geçeceğiz. İran’ın Suriye’de askeri bir varlık oluşturmasını önlemek zorundayız.” dedi.

İRAN VE İSRAİL BAKANLARI MOSKOVA’DA

Moskova Uluslararası güvenlik Konferansı’na katılmak üzere Rusya’ya yaptığı resmi ziyaret sırasında konuşan İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman ise İran’ın Hizbullah’a silah sevkiyatına müsahama göstermeyeceklerini kaydetti. Lieberman, İran ve Hizbullah güçlerinin Golan Tepeleri’nde toplanmasına müsaade etmeyeceklerini de sözlerine ekledi. Öte yandan İran Savunma Bakanı Hüseyin Dehkan da Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı’na katılmak üzere Rusya’da bulunuyor.

İsral füze savunma sistemleri, Suriye'ye ait savaş uçağını düşürdü.İsrail Savunma Kuvvetleri, uçağın işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri üzerinde vurulduğunu duyurdu.İsrail savaş uçakları, sabah saatlerinde de Şam'da bir silah deposunu vurmuştu.

İŞBİRLİĞİ KOORDİNASYON MERKEZİ

İran ve Hizbullah ile ortaklık yapan Rusya, İsrail’le de üst düzey siyasi ve güvenlik işbirliği yürütüyor. İki kanatla da ortaklık ilişkisi yürüten Rusya, Suriye’de Esed rejimine askeri yardımda bulunurken İsrail’in Hizbullah mevzilerine yönelik saldırılarının daha büyük çatışmalara yol açmasını engellemek için de koordinasyon merkezi olarak da hareket ediyor.

İsrail Savunma bakanı Lieberman, Moskova’da yaptığı açıklamada Rus askeri yetkilileri ile şimdiye değin dokuz görüşme yaptıklarını, Rusya’nın koordinasyonu sayesinde İran destekli güçlerle gereksiz çatışmadan kaçındıklarını vurguladı. Türkiye’nin terör örgütlerini her durumda eleştiren ABD dahil bölgedeki diğer güçlerin İsrail saldırıları karşısında sus pus olması da dikkatten kaçmıyor.

YENİ ŞAFAK