Para piyasası fonlarının en büyüğü artık Çinli!

Alibaba’nın kurduğu Yu’e Bao, yönettiği 165 milyar dolarlık para piyasası fonuyla Amerikan JP Morgan’ın 150 milyar dolarlık fonunu geride bırakarak dünyanın en büyüğü oldu.

Para piyasaları fonları, kısa dönemli, az riskli likit yatırım araçlarından biri. Türkiye’de yaygın olarak kullanılan para piyasaları fonları Çin’de büyük bir atağa kalktı. Son birkaç yılda Çin’de para piyasası fonlarını yönetimindeki varlıklar rekor sevide artarken, dünyanın en büyük para piyasası fonu da artık bir Çinli. Dünya'dan Evrim Küçük'ün haberine göre ülkenin teknoloji devi Alibaba tarafından dört yıl önce kurulan Yu’e Bao fonu, yönettiği 165.5 milyar dolarla bu alanda dünyanın en büyüğü haline geldi.



Para piyasası fonlarının son yıllarda Çin finansal sistemindeki rolü giderek artıyor. Ocak 2013’ten bu yana net varlıkların değeri sekiz kat artarak mart 2017 itibariyle 3.6 trilyon yuana (yaklaşık 522.2 milyar dolar) çıktı. Aynı dönem içinde banka mevduatlarının 1.6 kez artığı gözönüne alındığında para piyasaları fonlarının büyük bir hızla büyüdüğü daha iyi anlaşılıyor. 2015 yılından bu yana ülkede servet yönetim fonlarına ilginin artması ise para piyasaları fonlarındaki büyümenin biraz yavaşlamasına neden oldu.



Bu fonlardaki hızlı büyüme dünyadaki oyuncuların sıralamasına da yansıdı. Alibaba’nın kurduğu Yu’e Bao, yönettiği 165 milyar dolarla Amerikan JP Morgan’ın 150 milyar dolarlık fonunu geride bıraktı ve dünyanın en büyüğü oldu. 2013 yılı ortasında kurulan şirketin, 250 milyon kişiyle Çin hisse senedi piyasalarından bile daha fazla müşterisi bulunuyor. Yu’e Bao, dünyada birçok fonun düşük faiz baskısı altında kaldığı bir dönemde büyüme gösterdi. Fonun büyümesi teknoloji şirketlerinin insanların yaşamları ve finans üzerindeki etkisine işaret ediyor.



Alibaba’nın finans şirketi Ant Financial, müşterilerinin içtikleri kahveden bindikleri teksiye kadar yaptıkları tüm ödemeler için kullandıkları hesapların oluşturduğu nakit yığını büyümeye başlayınca fon yönetimi işine girmişti. Ant Financial, fon fazlası için getiri sağlamaya başladı. Fon yüzde 3.93 faiz veriyor. Bankalara göre daha fazla faiz sunulması nedeniyle müşteriler banka mevduatı yerine Alipay dijital cüzdanları tercih ediyor. Yu’e Bao, para piyasası fonlarındaki kâr payından günde 24 saat online alım yapılmasına olanak sağlıyor ve müşterilerine nakdini etkin bir şekilde kullanma imkanı sunuyor.



SEKTÖRÜN EN BÜYÜĞÜ ABD



Dünyada en büyük para piyasası fonu sektörü 2.7 trilyon dolar net varlığıyla ABD’de bulunuyor. Bu tip fonlarda Çin 522.2 milyar dolarlık büyüklükle ABD’nin ardından ikinci sırada. Ancak kaldıraç oranınn yüksek olması sebebiyle Çinli fonların yönetimindeki toplam varlık büyüklüğü aslında 1.3 trilyon dolarla net varlıkların oldukça üzerinde. Çinli ve gelişmiş ülke para piyasaları fonları arasındaki en büyük yapısal farklılıklardan biri Çinli fonlardaki yüksek kaldıraç. Çinli fonlar, yatırımlarının ve getirilerinin ölçeğini borç fonlaması kullanarak artırabiliyor; yatırımcıların fonlarının, para piyasası fonlamalarının içindeki payı yüzde 50. ABD’de kaldıraçlar yasak iken, Avrupa Birliği’nde kaldrıraç varlıkların yüzde 10 ile sınırlandırılmış durumda.