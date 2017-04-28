28 Nisan 2017 Cuma2 Şaban 1438
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Akılalmaz olay! Erdoğan'ın ajanı diye tutukladılar

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İsviçre'de basının 'Erdoğan'ın ajanı' diye manşetlere taşıdığı Türk kökenli trafik polisi Y.K.'nin Basel Savcılığı tarafından açılan soruşturma sonrası tutuklandığı iddia edildi.
Akılalmaz olay! Erdoğan'ın ajanı diye tutukladılar
Akılalmaz olay! Erdoğan'ın ajanı diye tutukladılar Akılalmaz olay! Erdoğan'ın ajanı diye tutukladılar Akılalmaz olay! Erdoğan'ın ajanı diye tutukladılar

İsviçre'den gelen bir haber 'Doğru ise pes' dedirtti. Günlük yayımlanan Basler gazetesinde genişçe yer bulan haberlere göre Türkiye kökenli polis memuru Y.K. (37) Ankara'ya ajanlık suçlaması ile tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SKANDAL SUÇLAMA

Haberlerde Y.K., "Basler Zeughaus" polis merkezi binasında AK Parti'nin yurtdışındaki lobi derneği olduğu iddia edilen UETD İsviçre yetkililerinin toplantılar yapmasına olanak tanımakla suçlandı. 

Avrupa Postası'nın haberine göre; Basel Bölge Polis Dairesi, Y.K. adlı trafik polisi hakkında görevi kötüye kullanmaktan ve resmi bilgi ve belgeleri ihlal etmekten dolayı dava açtı. Daha sonra da savcılık tarafından tutuklama kararı çıkartıldı.

Bir tanık ise Türk kökenli trafik polisini Basel Polis Merkezi’ndeki bilgisayarlardaki birçok gizli bilgiyi UETD İsviçre yetkililerine aktarmakla suçladı. İsviçre basınına göre söz konusu tanık, polis bilgisayarlarından Erdoğan muhaliflerine yönelik alınan bilgilerin Türk konsolosluğu üzerinden Türkiye'ye gönderildiğini öne sürdü.

İsviçre basınındaki iddiaya göre bu olay bir UETD üyesinin üç yıl önce düzenlenen toplantıda çektiği bir fotoğrafı basına vermesiyle başladı. 

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