Bakan'dan Booking açıklaması

Bakan Zeybekci booking.com hakkında "Ne yapmalı, ne etmeli bunları Türkiye’ye getirmeli. Turizmde dünyada 6’ncı, Avrupa’nın 4’üncü büyük destinasyonu" diye konuştu.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “booking.com” ile ilgili gazetecilerin sorusuna, “Gerekiyorsa Ekonomi Bakanı olarak ben temas edeceğim. ‘Ne istiyorsun kardeşim, gel buraya. Türkiye'de kayıt altına girmek, büro açmak, faaliyet yapmak için ne istiyorsun?' Bizde şu anda dünyanın en iddialı yatırım teşvik sistemi var. Proje bazlı yatırım teşvik sistemi. İstedikleri her desteği verebiliriz. Vergiyse derdi, vergiyi sıfırlayabiliriz” dedi.

‘ARKADAŞLARIMIZ BOOKING ÜZERİNE ÇALIŞIYOR’

Zeybekci, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen topantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Mahkeme kararıyla faaliyetleri durdurulan “booking. com”a ilişkin bir soru üzerine “Ekonomi Bakanlığı olarak arkadaşlarımız çalışıyor” diyen Zeybekci, “Mahkemenin booking.com hakkında verdiği karar doğru. Olması gereken bunları Türkiye'ye getirmek olmalı. Ne yapmalı, ne etmeli bunları Türkiye'ye getirmeli. Turizmde dünyada 6'ncı, Avrupa'nın 4'üncü büyük destinasyonu. Hedefimiz dünyada ilk 3, Avrupa'da birinci olmak. Böyle olunca çağın enstrümanlarını kullanmamız gerekiyor” diye konuştu.