Almanya'dan Türkiye'ye idam üzerinden tehdit!

Türkiye'de idamın referanduma götürülmesi halinde Almanya'da yaşayan Türklerin oy kullanılmasını yasaklayabileceği belirtildi.

Türkiye'de idam cezasının yeniden getirilmesi için bir referandum yapılması durumunda federal hükümetin böyle bir referandum için Almanya'daki Türk seçmenlerin oy kullanmasına izin vermeyebileceği açıklandı. Saarbrücker Zeitung'un konuya ilişkin yer verdiği haberde Federal Meclis'in Bilimsel Hizmetler Dairesi'nin raporu kaynak gösterildi.

OY KULLANMA İŞLEMİ YASAKLANABİLİR

Federal Meclis Avrupa İşleri Komisyonu Başkanı Gunther Krichbaum'un başvurusu üzerine hukukçular tarafından hazırlanan bilirkişi raporuna göre; Türkiye'de idam cezasının geri getirilmesine yönelik bir referandum yapılması halinde Alman hükümeti sadece ekstra kurulacak seçim lokallerinde değil aynı zamanda konsolosluk ve büyükelçiliklerde de oy kullanma işlemlerini yasaklayabilir.

RET KARARI VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ BULUNUYOR

Raporda federal hükümetin "anayasa ve uluslararası hukukun sarsılmaz ilkeleri" söz konusu olduğunda Türk hükümetinin oylama talebine "ret" kararı verme yükümlülüğü bulunduğu bildirildi.

"YASAĞA UYULMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPMALIYIZ"

Söz konusu bilirkişi raporunu talep eden Hristiyan Demokrat Birlik partili (CDU) Gunther Krichbaum Saarbrücker Zeitung’a yaptığı açıklamada "Tabii ki böyle bir yasaklamada polis zoruyla diplomatik temsilciliklere girilmez. Ancak yasağa uyulması için elimizden geleni yapmamız gerekir."

Söz konusu referandum için oy verme işlemlerinin tüm AB üyesi ülkelerde yasaklanması gerektiğini de vurgulayan Krichbaum, bunu "Bu insanlık dışı ceza biçimi AB’deki temel haklar ile çelişmektedir" dedi.