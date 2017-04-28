28 Nisan 2017 Cuma2 Şaban 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız. Ankebût, 29/7
  • “Allah’ım! Senden iman içinde sağlık, güzel ahlâk içinde iman, peşinden rahmet, âfiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum.” (Hakim, "De’avat", No: 1919)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:21Güneş 05:59Öğle 13:09İkindi 16:56Akşam 20:05Yatsı 21:35
    • 29°C Adana
    • 25°C Adıyaman
    • 20°C Afyon
    • 16°C Ağrı
    • 23°C Amasya
    • 22°C Ankara
    • 29°C Antalya
    • 25°C Artvin
    • 26°C Aydın
    • 24°C Balıkesir
  • BIST: 94.100 -0.19
  • Altın: 144,503 -0.18
  • Dolar: 3,5436 -0.54
  • Euro: 3,8740 -0.02

Almanya'dan Türkiye'ye idam üzerinden tehdit!

»
Türkiye'de idamın referanduma götürülmesi halinde Almanya'da yaşayan Türklerin oy kullanılmasını yasaklayabileceği belirtildi.
Almanya'dan Türkiye'ye idam üzerinden tehdit!
Almanya'dan Türkiye'ye idam üzerinden tehdit! Almanya'dan Türkiye'ye idam üzerinden tehdit! Almanya'dan Türkiye'ye idam üzerinden tehdit!

Türkiye'de idam cezasının yeniden getirilmesi için bir referandum yapılması durumunda federal hükümetin böyle bir referandum için Almanya'daki Türk seçmenlerin oy kullanmasına izin vermeyebileceği açıklandı. Saarbrücker Zeitung'un konuya ilişkin yer verdiği haberde Federal Meclis'in Bilimsel Hizmetler Dairesi'nin raporu kaynak gösterildi.

OY KULLANMA İŞLEMİ YASAKLANABİLİR

Federal Meclis Avrupa İşleri Komisyonu Başkanı Gunther Krichbaum'un başvurusu üzerine hukukçular tarafından hazırlanan bilirkişi raporuna göre; Türkiye'de idam cezasının geri getirilmesine yönelik bir referandum yapılması halinde Alman hükümeti sadece ekstra kurulacak seçim lokallerinde değil aynı zamanda konsolosluk ve büyükelçiliklerde de oy kullanma işlemlerini yasaklayabilir.

RET KARARI VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ BULUNUYOR

Raporda federal hükümetin "anayasa ve uluslararası hukukun sarsılmaz ilkeleri" söz konusu olduğunda Türk hükümetinin oylama talebine "ret" kararı verme yükümlülüğü bulunduğu bildirildi.

"YASAĞA UYULMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPMALIYIZ"

Söz konusu bilirkişi raporunu talep eden Hristiyan Demokrat Birlik partili (CDU) Gunther Krichbaum Saarbrücker Zeitung’a yaptığı açıklamada "Tabii ki böyle bir yasaklamada polis zoruyla diplomatik temsilciliklere girilmez. Ancak yasağa uyulması için elimizden geleni yapmamız gerekir."

Söz konusu referandum için oy verme işlemlerinin tüm AB üyesi ülkelerde yasaklanması gerektiğini de vurgulayan Krichbaum, bunu "Bu insanlık dışı ceza biçimi AB’deki temel haklar ile çelişmektedir" dedi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Almanya'dan Türkiye'ye idam üzerinden tehdit!Almanya'dan Türkiye'ye idam üzerinden tehdit!Türkiye'de idamın referanduma götürülmesi halinde Almanya'da yaşayan Türklerin oy kullanılmasını yasaklayabileceği belirtildi.
Mesafe iki saat! Kore'de sular ısındıMesafe iki saat! Kore'de sular ısındıABD'nin Kore Yarımadası'na gönderdiği USS Carl Vinson ve diğer savaş gemileri, Güney Kore ve Japon filolarıyla buluştu.
AKPM Başkanı'na büyük şok! İşlem başlattılarAKPM Başkanı'na büyük şok! İşlem başlattılarAvrupa Konseyi Parlamenterler Meclis'nin (AKPM) bir komisyonunun, kurumun başkanı Pedro Aframunt'un görevden alınması için işlem başlattığı belirtildi.
Türkiye'ye saldıranlar İsrail'e ses çıkarmıyorlar!Türkiye'ye saldıranlar İsrail'e ses çıkarmıyorlar!Türkiye’nin terör örgütlerine yönelik operasyonlarını sürekli eleştiren ABD ve AB ülkeleri, İsrail’in saldırılarına karşı çıkmazken Rusya koordinasyon hizmeti dahi sunuyor
Akılalmaz olay! Erdoğan'ın ajanı diye tutukladılarAkılalmaz olay! Erdoğan'ın ajanı diye tutukladılarİsviçre'de basının 'Erdoğan'ın ajanı' diye manşetlere taşıdığı Türk kökenli trafik polisi Y.K.'nin Basel Savcılığı tarafından açılan soruşturma sonrası tutuklandığı iddia edildi.
Trump, son sözlerini söyledi! Savaş ciddi...Trump, son sözlerini söyledi! Savaş ciddi...Kim Jong-un'un makul bir kişi olduğunu düşünmek istediğini belirten ABD lideri, ciddi bir çatışma riskinden söz ederek 'Diplomatik bir çözümü çok isterdik. Ancak oldukça güç' dedi.
  • Rusya'dan dev hazırlık! Kızıl Meydan'a indiler28 Nisan 2017 Cuma 08:57
  • Meclisi basıp vekilleri rehin aldılar!28 Nisan 2017 Cuma 08:27
  • Donald Trump tarihe geçebilir28 Nisan 2017 Cuma 07:49
  • ABD ve PKK'dan Suriye'de "SDG" oyunu28 Nisan 2017 Cuma 07:44
  • Yunan Bakan'dan flaş Türkiye açıklaması!28 Nisan 2017 Cuma 07:42
  • ABD: Türkiye askerlerimizi riske attı28 Nisan 2017 Cuma 07:36
  • İsrail askerlerinin gözü döndü28 Nisan 2017 Cuma 07:35
  • Putin'den Kuzey Kore çağrısı27 Nisan 2017 Perşembe 21:20
  • Çin atağa geçti! ABD füzelerine alternatif27 Nisan 2017 Perşembe 18:20
  • Rus Başbakan'dan Yıldırım'a teşekkür27 Nisan 2017 Perşembe 18:18
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri