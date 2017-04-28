Referandum sonrası ilk adım! TBMM açıkladı

TBMM Başkanlığı, Meclis tarafından Hakimler ve Savcılar Kuruluna seçilecek 7 üyelik için duyuru yaptı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kesin sonuçları açıklamasıyla, referandumla değişen Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) için de süreç başladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), HSK üyeliği için başvuruların başladığını açıkladı.



İlanda, başvurada aranan özellikler sıralandı. HSK üyeliği için başvurular, düzenlemenin yürürlüğe girdiği günden itibaren beş gün içinde TBMM Başkanlığı'na yapılacak. Son tarih 2 Mayıs.

TBMM'de en geç 30 gün içinde HSK'ya 7 üye seçecek. Kurulun başkanı Adalet Bakanı olacak.

Adalet Bakanlığı Müsteşarı kurulun tabii üyesi olacak. 4 üyeyi de Cumhurbaşkanı seçecek.