28 Nisan 2017 Cuma2 Şaban 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız. Ankebût, 29/7
  • “Allah’ım! Senden iman içinde sağlık, güzel ahlâk içinde iman, peşinden rahmet, âfiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum.” (Hakim, "De’avat", No: 1919)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:21Güneş 05:59Öğle 13:09İkindi 16:56Akşam 20:05Yatsı 21:35
    • 28°C Adana
    • 24°C Adıyaman
    • 20°C Afyon
    • 17°C Ağrı
    • 21°C Amasya
    • 22°C Ankara
    • 30°C Antalya
    • 24°C Artvin
    • 24°C Aydın
    • 22°C Balıkesir
  • BIST: 93.998 -0.30
  • Altın: 144,748 -0.01
  • Dolar: 3,5526 -0.29
  • Euro: 3,8858 0.28

Engelli çocuğu tekme tokat dövdüler!

»
Doğuştan bacakları olmayan ve kalbindeki delikle yaşamak zorunda olan 10 yaşındaki Miraç Öğmen, şehir magandalarının hedefi oldu.
Engelli çocuğu tekme tokat dövdüler!
Engelli çocuğu tekme tokat dövdüler! Engelli çocuğu tekme tokat dövdüler! Engelli çocuğu tekme tokat dövdüler!

İddiaya göre olay, Erzurum’un Yakutiye İlçesi Çaykara Caddesi ile Gez Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Miraç Öğmen, amcası İbrahim Öğmen ile küçük adımlarla yolun karşısına geçmeye çalışırken yolda duran ve daha sonra otomobilden inen şüpheli şahısların saldırısına uğrayarak darp edildi. Olay sonrası Miraç Öğmen ve amcası polise giderek şikayette bulundu.

Miraç Öğmen, olayı şöyle anlattı:

"Gez Mahallesi’ndeki akaryakıt istasyonunun bulunduğu yönde yürürken, plakasının sadece "34 KP ...." harf grubundan oluştuğunu bildiğimiz bir araç korna çaldı. Amcam bu aracın sürücüsüne benim engelli olduğumu ve bu yüzden küçük adımlar atmak zorunda olduğumu söyleyerek, biraz sabırlı olmasını istedi. Aracın sürücüsü olayı tartışma boyutuna getirdi ve otomobilinden indi. Amcamla tartışmaya başladı. Tam bu sırada araçtan inen ikinci kişi, yerden kaptığı bir taşla amcamın kafasına vurdu. Amcam yarı baygın halde beni kenara almaya çalıştı. Araçtan inen ikinci kişi, bana da saldırarak, itekledi, tekmeledi yere düşürdü. Tekmelerden birkaçı göğsüme denk geldi. Sonra bu şahıslar olay yerinden araçla hızla uzaklaştı"

fovtw_1493363444_9303.jpg

"BUNLARDA HİÇ Mİ ALLAH KORKUSU YOK"

Öğmen ailesi firari şüphelilerin yakalanmasını istedi. Emniyet Müdürlüğü kayıtlarına da geçen olayla ilgili olarak sonuna kadar mücadele edeceğini anlatan baba Savaş Öğmen, "Hadi kardeşim yetişkindi, eli ve ayağı tutuyordu, ona saldırdılar. Peki, ya ayakları olmayan bir çocuğa nasıl kıydılar, nasıl yere düşürüp tekmelediler? Bunlarda hiç mi Allah korkusu yok, hiç mi vicdan yok, hiç mi merhamet yok?" diyerek, olayın aklına her gelişinde yüreğinin parçalandığını ifade etti.

Erzurum emniyetine seslenen acılı baba Savaş Öğmen, 10 yaşındaki Miraç’la amcası İbrahim Öğmen’i darp eden kişilerin bir an önce bulunmasını ve hak ettikleri cezaya çarptırılmasını istedi. Olay yerini gören güvenlik kameralarının, bu vicdansızlığı yapanları ortaya çıkarabileceğini dile getiren Savaş Öğmen, "Bir çocuğa şiddet uygulamak ve hele hele o çocuk bir engelliyse ona el kaldırmak için nasıl bir insan olmak gerekiyor, nasıl bir vicdan taşıyor olmak gerekiyor? Üç gündür uyku uyuyamıyorum, Miraç’ın psikolojisi bozulmuş durumda, uyurken bile aralıklarla sıçrayarak uyanıyor. Bizim gibi gariban insanlara bu reva mıdır?" diye konuştu.

HEM BACAKLARI YOK HEM KALBİ DELİK

10 yaşındaki Miraç Öğmen’i sadece Erzurum değil, tüm Türkiye tanıyor. Doğuştan bacakları olmayan Miraç için geçtiğimiz yıllarda sosyal medyada bir kampanya başlatılmış ve kendisine protez bacak alınabilmesi için yurdun dört bir yanından hayırseverler adeta seferberlik ilan etmişti. Akranları koşup oynarken, sürekli ayağa kalkabilmenin ve küçücük de olsa bir adım atabilmenin hayallerini kuran Miraç, hayırseverlerin yardımlarıyla protez bacaklara kavuşmuş ve yıllar sonra ayağa kalkıp yürümeyi başarabilmişti. Öğmen ailesi, Miraç’ın rüyalarının gerçeğe dönüşmüş olmasının mutluluğunu yaşarken, talihsizlik ailenin yakasına yine bırakmamıştı. Şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle 3 yıl önce hastaneye kaldırılan Miraç’ın yapılan ilk muayenesinde kalbinin delik olduğu anlaşılmış ve Öğmen ailesi adeta perişan olmuştu.
 

"MİRAÇ’I HAYIRSEVERLER YALNIZ BIRAKMADI"

Protez bacaklarla hayata tutunmayı başaran, fakat kalbinin delik olduğu ortaya çıkan Miraç’ı, hayırseverler yine yalnız bırakmamış, kalbinin tedavisi için üst üste kampanyalar düzenlenmişti. Öğmen ailesinin dramının medyada geniş yer bulmasının ardından İstanbul’daki bir hastane harekete geçmiş ve Miraç’ın tedavisi aileden beş kuruş bile talep edilmeden üstlenilmişti. Hastanede hemen tedavi altına alınan ve açık kalp ameliyatı geçiren Miraç’ın, kalp kontrolü için yeniden İstanbul’a gitmeye hazırlandığı bir dönemde böyle bir olay yaşamış olması, herkesi üzerken, sosyal medyada adeta tepki yağmaya başladı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Engelli çocuğu tekme tokat dövdüler!Engelli çocuğu tekme tokat dövdüler!Doğuştan bacakları olmayan ve kalbindeki delikle yaşamak zorunda olan 10 yaşındaki Miraç Öğmen, şehir magandalarının hedefi oldu.
Rusya Dışişleri'nden 'Rus General' açıklamasıRusya Dışişleri'nden 'Rus General' açıklamasıArdahan’da apartman inşaatı için temel kazısı yapılırken tabutun içerisinde cesedi bulunan Rus komutanın kim olduğu araştırılıyor.
Marmaray'da korkutan anons! Açıklama geldiMarmaray'da korkutan anons! Açıklama geldiMarmaray'da yanlış yangın alarmı paniğe neden oldu. Marmaray'ın resmi internet sitesinden açıklama geldi.
Referandum sonrası ilk adım! TBMM açıkladıReferandum sonrası ilk adım! TBMM açıkladıTBMM Başkanlığı, Meclis tarafından Hakimler ve Savcılar Kuruluna seçilecek 7 üyelik için duyuru yaptı.
Türkiye'nin konuştuğu ismin rüşvet görüntüleriTürkiye'nin konuştuğu ismin rüşvet görüntüleriFETÖ'den tutuklanan Fikret İnan’ı 50 bin dolar karşılığında tahliye edip 50 bin dolar daha rüşvet isteyince suçüstü yakalanan hakim Akdemir'in paraları alma görüntülerine ulaşıldı.
TSK sınır hattında YPG ile çatışıyor!TSK sınır hattında YPG ile çatışıyor!Suriye'de PYD kontrolünde bulunan bölgeden havan atışları ile saldırı yapıldı. Türk askerlerinin atışın yapıldığı bölgeye düzenlediği operasyonlar düzenliyor.
  • Van'da hain saldırı: 1 şehit, 3 yaralı28 Nisan 2017 Cuma 09:44
  • Akın Öztürk 'geçmiş olsun' demiş28 Nisan 2017 Cuma 09:25
  • Bu sokak Günaha çıkar28 Nisan 2017 Cuma 09:11
  • Korkunç olay! Annesini boğarak öldürdü28 Nisan 2017 Cuma 09:00
  • Vali Yardımcısı FETÖ'den tutuklandı28 Nisan 2017 Cuma 08:58
  • Tarihi operasyonun detayları28 Nisan 2017 Cuma 08:46
  • Gökçek uyardı! Eğer fiyatını düşürmezseniz...28 Nisan 2017 Cuma 08:36
  • FETÖ elebaşı ByLock'tan darbenin mesajını vermiş28 Nisan 2017 Cuma 08:32
  • Açığa alınan polislerden 116'sı emniyet müdürü28 Nisan 2017 Cuma 08:02
  • TSK açıkladı: Çok sayıda terörist öldürüldü28 Nisan 2017 Cuma 07:59
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri