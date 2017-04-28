Marmaray'da korkutan anons! Açıklama geldi

Marmaray istasyonlarında “Sayın yolcularımız lütfen dikkat. Acil bir durum nedeniyle tüm yolcuların peronları derhal terketmeleri gerekmektedir” anonsu yapıldı. Anonsun yanlış yangın alarmı yüzünden yapıldığı ortaya çıktı.
YANGIN ALARMINDAKİ ARIZA
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yetkilileri, yangın alarmındaki arızadan dolayı sistemi otomatik boşaltma alarmı verdiğini belirttiler. Bu nedenle sistemin düzeltilip Marmaray'ın yeniden normal ulaşıma açılacağını vurguladılar.
MARMARAY'DAN AÇIKLAMA
Marmaray'da peronların "acil" anonsuyla boşaltıldığı iddia edildi. Marmaray'ın resmi internet sitesindeki canlı bilgide ise "Seferlerimiz normal olarak çalışmaktadır." bilgisi paylaşıldı.