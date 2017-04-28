28 Nisan 2017 Cuma2 Şaban 1438
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Marmaray'da korkutan anons! Açıklama geldi

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Marmaray'da korkutan anons! Açıklama geldi
Marmaray'da yanlış yangın alarmı paniğe neden oldu. Marmaray'ın resmi internet sitesinden açıklama geldi.
Marmaray'da korkutan anons! Açıklama geldi Marmaray'da korkutan anons! Açıklama geldi Marmaray'da korkutan anons! Açıklama geldi

Marmaray istasyonlarında “Sayın yolcularımız lütfen dikkat. Acil bir durum nedeniyle tüm yolcuların peronları derhal terketmeleri gerekmektedir” anonsu yapıldı. Anonsun yanlış yangın alarmı yüzünden yapıldığı ortaya çıktı.

YANGIN ALARMINDAKİ ARIZA

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yetkilileri, yangın alarmındaki arızadan dolayı sistemi otomatik boşaltma alarmı verdiğini belirttiler. Bu nedenle sistemin düzeltilip Marmaray'ın yeniden  normal ulaşıma açılacağını vurguladılar. 

MARMARAY'DAN AÇIKLAMA

Marmaray'da peronların "acil" anonsuyla boşaltıldığı iddia edildi. Marmaray'ın resmi internet sitesindeki canlı bilgide ise "Seferlerimiz normal olarak çalışmaktadır." bilgisi paylaşıldı.

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