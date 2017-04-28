28 Nisan 2017 Cuma2 Şaban 1438
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Bir ayda 174 terörist etkisiz hale getirildi

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Türkiye genelinde 27 Mart ile 24 Nisan tarihleri arasında terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 174 terörist etkisiz hale getirildi.
Bir ayda 174 terörist etkisiz hale getirildi
Bir ayda 174 terörist etkisiz hale getirildi Bir ayda 174 terörist etkisiz hale getirildi Bir ayda 174 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye genelinde 27 Mart ile 24 Nisan tarihleri arasında terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 174 terörist etkisiz hale getirildi.

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, terör örgütleri ve suç şebekeleriyle mücadelesini yurt genelinde sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'ya yönelik bin 387 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, örgüte yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla bin 901 şüpheli gözaltına alındı.

Sol terör örgütleriyle irtibatlı 140, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı 296, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile iltisakı olan 3 bin 602 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda 124'ü ölü, 27'si sağ, 23'ü teslim olmak üzere toplam 174 terörist etkisiz hale getirildi.

Uyuşturucuyla mücadele operasyonları

Bu arada terör örgütlerinin finans kaynaklarına yönelik de 2 bin 342 uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Operasyonlarda, 40 ton 890 kilogram esrar, 937 kilogram eroin, 18,5 kilogram Afyon sakızı, 9,6 kilogram kokain, 280 bin 560 adet uyuşturucu hap, 41 kilogram metamfetamin, 96 bin 640 kök Hint keneviri, 8,7 kilogram bonzai, 2 milyon 339 bin 558 paket kaçak sigara ve 341 bin 360 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yapan ve uyuşturucu kullanan 3 bin 924 şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında da 9 bin 464 göçmen yakalandı. Operasyonlarda, organizatör oldukları iddiasıyla 326 zanlı da gözaltına alındı.

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