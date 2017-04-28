28 Nisan 2017 Cuma2 Şaban 1438
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Bir şehri ayağa kaldıran iddia!

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Karabük'te, dağlık alanda bir ailenin kaza yaptığı iddiasıyla başlatılan arama çalışmaları komandoların da katılımıyla devam ediyor.
Bir şehri ayağa kaldıran iddia!
Bir şehri ayağa kaldıran iddia! Bir şehri ayağa kaldıran iddia! Bir şehri ayağa kaldıran iddia!

Karabük İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdür Yardımcısı Ümit Çanka, AA  muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmaların devam ettiğini söyledi. Çalışmaların yaklaşık 150 kişiyle sürdüğünü ifade eden Çanka, "Arama  çalışmalarına dün öğleden sonra Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı bünyesinden  Asayiş Komando Bölüğü de katıldı. Yine afad, UMKE, 112 Acil Servis, Orman İşletme  Müdürlüğü ve Karabük Off Road Kulübü üyeleri arama çalışmalarına katılıyor." diye  konuştu.

Amatör telsizle bağlantı kurdu iddiası

Amatör telsizle Eflani ilçesinde bir kişiyle bağlantı kuran ve isminin Ramazan Çelik olduğunu belirten şahsın, eşi ve bir çocuğuyla Başköy Baklabostan  mevkisinde aracıyla uçuruma yuvarlandığını dile getirip yardım talep etmesi  üzerine, jandarma, AFAD, UMKE, Orman İşletme, 112 Acil Servis ve Off Road Kulübü  ekiplerince, Eskişehir'den gelen askeri helikopter ve insansız hava aracı  desteğiyle arama çalışması başlatılmıştı.

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