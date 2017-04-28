AK Parti'de revizyon zamanı! 7 bakan değişecek

AK Parti’de olağanüstü kongre tarihi belli oldu. Kulislerde, kapsamlı bir revizyona gidileceği, 6-7 bakanın değişebileceği konuşuluyor.

AK Parti’de olağanüstü kongre tarihi belli oldu. 21 Mayıs’ta yapılacak olağanüstü kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın genel başkan olması bekleniyor. Başbakan Binali Yıldırım 363 gün süren genel başkanlık görevini, Erdoğan’a teslim edecek.

AK Parti’de daha önce Ramazan sonrası yapılacağı açıklanan olağanüstü kongrenin 21 Mayıs’ta düzenleneceği bildirildi. 16 Nisan referandumu ile ‘partili cumhurbaşkanlığı’na yasal dayanak sağlanınca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tekrar partisine dönüş yolu da açılmış oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da AK Parti’ye üye olmak için YSK’nın kesin sonuçlarını açıklamasını beklediğini söylemişti. YSK da 16 Nisan kesin sonuçlarını 11-12 gün içinde açıklayacağını duyurmuştu.

AK Parti yetkililerinden edinilen bilgiye göre 2 Mayıs’ta Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplanarak olağanüstü kongre kararı alacak. Parti tüzüğüne göre kararın ardından 45 gün içinde olağanüstü kongrenin toplanması gerekiyor. Ramazan’ın 26 Mayıs’ta başlaması nedeniyle parti yönetiminin bu tarihten önce olağanüstü kongreyi toplamak istediği ifade ediliyor. Bu nedenlerle 21 Mayıs’ın en uygun tarih olarak ortaya çıktığı ve resmen imza altına alınmasa da prensipte bu tarihin kararlaştırıldığı bilgisi kulislere sızdı.

56 YIL SONRA

AK Parti olağanüstü kongresinin 21 Mayıs’ta yapılması durumunda, Başbakan Binali Yıldırım, genel başkanlık koltuğuna oturduğu 22 Mayıs’tan bir gün önce koltuğunu Erdoğan’a devretmiş olacak. AK Parti’de 22 Mayıs 2016’da yapılan ikinci olağanüstü kongreyle Binali Yıldırım, Ahmet Davutoğlu’ndan sonra tek aday olarak girdiği seçimde AK Parti’nin üçüncü genel başkanı olmuştu. 21 Mayıs’ta yapılacak 3. olağanüstü kongreyle de Erdoğan, Ağustos 2014’te bıraktığı genel başkanlık koltuğuna 2 yıl 9 ay sonra yeniden dönmüş olacak. Erdoğan, 10 Ağustos’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmasının ardından 27 Ağustos 2014’te yapılan 1. Olağanüstü Kongre’yle genel başkanlığı Ahmet Davutoğlu’na bırakmıştı.

Erdoğan’ın AK Parti Genel Başkanı olmasıyla Türkiye’de 56 yıl sonra partili cumhurbaşkanı dönemi başlayacak.

KABİNEDE DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR

Karar'ınn haberine göre; Ankara’da bir yandan da kabine değişikliği bekleniyor. Kulislerde, kapsamlı bir revizyona gidileceği, 6-7 bakanın değişebileceği konuşuluyor. Kongreyle AK Parti’nin en yetkili karar organı, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nun da yenilenmesi bekleniyor.