28 Nisan 2017 Cuma2 Şaban 1438
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Moody's'ten Türkiye açıklaması

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Moody's, Türkiye'nin kredi notu hakkında kredi notunun büyüme potansiyeli de dahil daha önce destekleyici olan kredi temellerindeki kötüleşmeyi yansıttığını belirtti
Moody's'ten Türkiye açıklaması
Moody's'ten Türkiye açıklaması Moody's'ten Türkiye açıklaması Moody's'ten Türkiye açıklaması

Önümüzdeki dört yılda Türkiye için ortalama yüzde 3 büyüme oranı beklediğini belirten Moody's, ülkenin pozitif nüfus dinamiklerinin bunu destekleyeceğini belirtti.

Moody's aynı zamanda her iki ülkenin borç oranının önümüzdeki iki yıl kademeli olarak artacağını düşündüğünü belirtti.

Raporda ayrıca iki ülkenin de emtia döngüsüne karşı farklı hassasiyetleri olmalarına rağmen ortak büyüme zorluklarıyla karşı karşıya olduğu belirtildi. Moody's Mart ayında Türkiye'nin kredi notu görünümünü ekonomik büyüme görünümünün zayıflaması, kurumların gücünü yitirmeye devam etmesi ve ülkenin iç ile dış mali yapısı üzerindeki baskıların artmasını gerekçe göstererek "durağan"dan "negatif"e indirmiş, Ba1 olan kredi notunda ise değişiklik yapmamıştı.

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