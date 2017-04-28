28 Nisan 2017 Cuma2 Şaban 1438
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Merkel savaş açtı! Merhamet beklemeyin

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Merkel, Brexit sürecini resmen başlatan İngiltere'ye karşı merhamet duymayacaklarını söyledi.
Merkel savaş açtı! Merhamet beklemeyin
Merkel savaş açtı! Merhamet beklemeyin Merkel savaş açtı! Merhamet beklemeyin Merkel savaş açtı! Merhamet beklemeyin

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yaklaşan seçimler öncesi açıklamalarını sertleştirmeye başladı.

İç siyasette ipleri eline alarak oylarını yükseltmeyi hedefleyen Başbakan Merkel, Avrupa Birliği'nden ayrılış sürecini resmen başlatan İngiltere'yi hedef aldı.

"MERHAMET BEKLEMESİNLER"

Partisinin toplantısına konuşan Merkel, "Londra Brexit çıkışında merhamet beklemesin. Bu konuda hoşgörülü olamayız." ifadelerini kullandı.

50 MİLYAR STERLİN TAZMİNAT

Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı alan İngiltere'nin; tazminat olarak 50 milyar sterlin ödemesi konusunda pazarlıklar sürüyor.

Merkel'in sert açıklamalarıyla pazarlıklarda elini güçlendirmeye çalıştığı ifade ediliyor.

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