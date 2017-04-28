28 Nisan 2017 Cuma2 Şaban 1438
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İstanbul'da kritik görüşme! Barzani açıkladı

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Neçirvan Barzani, bugün İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini açıkladı.
İstanbul'da kritik görüşme! Barzani açıkladı
İstanbul'da kritik görüşme! Barzani açıkladı İstanbul'da kritik görüşme! Barzani açıkladı İstanbul'da kritik görüşme! Barzani açıkladı

Kuzey Irak Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, "Bugün İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğim" açıklamasında bulundu.

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