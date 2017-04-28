Kuzey Irak Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, "Bugün İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğim" açıklamasında bulundu.
28 Nisan 2017 Cuma2 Şaban 1438
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İstanbul'da kritik görüşme! Barzani açıkladı
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