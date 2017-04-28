28 Nisan 2017 Cuma2 Şaban 1438
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Sigorta şirketlerine Hazine'den çok sert uyarı

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Hazine Müsteşarı, teklif vermeyen sigorta şirketlerini uyardı. Gerekirse yetkimizi kullanırız dedi.
Sigorta şirketlerine Hazine'den çok sert uyarı
Sigorta şirketlerine Hazine'den çok sert uyarı Sigorta şirketlerine Hazine'den çok sert uyarı Sigorta şirketlerine Hazine'den çok sert uyarı

Hazine Müsteşarı Osman Çelik, zorunlu trafik sigortasında teklif vermeyen veya poliçe tanzim etmeyen şirketlere gerekli uyarıları yaptıklarını belirterek, "Buna rağmen gerekli adım atılmazsa mevzuattan kaynaklanan yetkimizi kullanacağız. Buna yönelik olarak verdiğimiz cezalar var. Bu konuda hassasız." dedi.

Osman Çelik, zorunlu trafik sigortasında 12 Nisan'da uygulamaya konulan tavan fiyat uygulaması sonrası bazı sigorta şirketlerinin çeşitli zorluklar çıkararak teklif vermediği ve poliçe tanzim etmediği yönündeki iddialara ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, sigorta sektörünü defalarca fiyatlarla ilgili tedbir almaları yönünde uyarmalarına ve üzerlerindeki yükü almalarına rağmen istediklerinin olmadığını söyledi.

Kamuoyunda çok ciddi şikayetler olması nedeniyle Hazine'nin yetkisini kullanarak tavan fiyat koyduğunu ancak tavan fiyat konulurken sigorta şirketlerini sıkıntıya sokmamayı tercih ettiklerini, iyi sürücü ile kötü sürücünün, çok kaza yapan araç ile kaza yapmamış aracın fiyatlarını farklılaştırdıklarını belirten Çelik, acentaların da etkilenmemesi için koruyucu tedbirler alındığını kaydetti.

Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü yetkililerinin sektör ile sürekli iletişim halinde olduğunu, makul önerileri gündeme alacaklarını ve tarafları mağdur etmeyeceklerini ifade eden Çelik, "Yasal olarak bütün sigorta şirketlerinin teklif verme zorunluluğu var. Bununla ilgili açıklama yaptık. Böyle bir durum geldiğinde bunun mevzuattan kaynaklanan yaptırımları var. Bu yaptırımları gerekirse uygulayacağız." dedi.

 "Şirketler ısrar ederse yetkimizi kullanırız"

Osman Çelik, tüm uyarılara rağmen teklif vermeyen ve poliçe tanzim etmeyen şirketlerin bulunduğuna yönelik şikayetler olduğunun hatırlatılması üzerine, "Bununla ilgili gelen şikayetleri Hazine içerisindeki Sigortacılık Genel Müdürlüğümüz yakından izliyor. Bunlarla ilgili gerekli uyarıları yapıyoruz. Buna rağmen gerekli adım atılmazsa mevzuattan kaynaklanan yetkimizi kullanacağız." şeklinde konuştu.

Şu ana kadar herhangi bir uyarı yapılıp yapılmadığı ya da ceza kesilip kesilmediği yönündeki soru üzerine Çelik, şunları kaydetti: "Var. Buna yönelik olarak verdiğimiz cezalar var. Şu anda rakamsal olarak bir şey söylemeyeyim. Bu konuda hassasız. Eğer bilinçli bir şekilde teklif vermiyor ve gerekli talepleri yerine getirmiyorlarsa biz buna yönelik olarak önce uyarıda bulunuyoruz, daha sonra da mevzuattan kaynaklanan yaptırımları uyguluyoruz. Şirketler ısrar ederse bu yetkimizi kullanırız, nitekim kullandık da..."

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