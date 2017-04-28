28 Nisan 2017 Cuma2 Şaban 1438
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Şehit Kaymakam'ın vasiyeti gerçek oluyor

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Trabzonspor, Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün 'Bir grup Mardinli öğrenciyi Trabzon'a maça götüreceğim' sözünü yerine getirecek.
Şehit Kaymakam'ın vasiyeti gerçek oluyor
Şehit Kaymakam'ın vasiyeti gerçek oluyor Şehit Kaymakam'ın vasiyeti gerçek oluyor Şehit Kaymakam'ın vasiyeti gerçek oluyor

Kulüpten yapılan açıklamada Mardin Derik kaymakamlığı sırasında Trabzonsporlular derneğine yaptığı ziyarette  anı defterine 'Sözüm olsun ki bir grup Mardinli öğrenciyi Trabzonspor maçı için Trabzon'a götüreceğim' yazan ancak şehit olan Muhammet Fatih Safitürk'ün bu vasiyetinin yerine getirileceği belirtildi.

İşte Trabzonspor'un açıklaması:

Mardin Derik Kaymakamlığı sırasında terör örgütü PKK tarafından makamına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucunda şehit edilen Muhammet Fatih Safitürk’ün vasiyeti yerine getiriliyor. Mardin Kızıltepe Trabzonsporlular Derneği’ni ziyareti sırasında anı defterine, “Sözüm olsun ki en yakın zamanda bir grup öğrenciyi Mardin’den Trabzon’a getireceğim. Onlara hem bir maç izleteceğim hem de kenti gezdireceğim” diye yazan Safitürk’ün bu hayali Kulübümüzle birlikte İçişleri Bakanlığı, Trabzon Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar Belediyesi, Artvin Trabzonlular Derneği, Mardin Kızıltepe Trabzonsporlular Derneği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün organizasyonuyla gerçekleştiriliyor.

Mardin ve çevre ilçelerinden 150 öğrenciyle birlikte Mardin Valisi Mustafa Yaman, Derik Kaymakamı Hakan Kafkas ile bazı bürokratlar ayrıca şehit kaymakamımızın eşi Ayşegül Safitürk ve 4 yaşındaki oğlu Asım Eren Safitürk de Trabzon’a gelecek. Trabzon’da 3 gün kalacak olan Mardinli misafirlerimiz, Cumartesi günü saat 19.00’da Gençlerbirliği’yle oynayacağımız karşılaşmayı izleyecek.

Başkanımız Muharrem Usta, şehit kaymakamın hayalinin gerçekleştiriliyor olmasının çok anlamlı olduğuna vurgu yaparak, “Kaymakamımız mükemmel bir insandı. Devletine ve milletine bağlı yiğit bir adamdı. Alçakça şehit edildi. Çok iyi bir Trabzonspor taraftarı da olan kaymakamımızın bir hayali vardı. Gönül isterdi ki o hayattayken bu hayalini gerçekleştirebilseydi; ancak olmadı. Şimdi onun bu hayali bize vasiyet oldu. Cumartesi günü şehidimizin ailesini ve Mardinli kardeşlerimizi stadyumumuzda ağırlayacağız. Orada bazı etkinliklerimiz de olacak. Ben bütün Trabzonsporluları bu güzel günü daha da anlamlı hale getirmeleri için tribündeki yerlerini almaya davet ediyorum” dedi.

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