28 Nisan 2017 Cuma2 Şaban 1438
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Almanya'da dehşete düşüren olay! Mülteci kılığına girip..

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Almanya’da kendini mülteci olarak gösteren bir asker, yabancıları kötüleyecek saldırı planladığı için tutuklandı. Zanlının bir arkadaşı da aynı soruşturma kapsamında yakalandı.
Almanya'da dehşete düşüren olay! Mülteci kılığına girip..
Almanya'da dehşete düşüren olay! Mülteci kılığına girip.. Almanya'da dehşete düşüren olay! Mülteci kılığına girip.. Almanya'da dehşete düşüren olay! Mülteci kılığına girip..

Euronews'in haberine göre kimlik bilgileri açıklanmayan 28 yaşındaki Alman askerin, yabancı düşmanı bir saldırı hazırlığındaydı.

''SURİYELİ MÜLTECİ GİBİ DAVRANDI''

Frankfurt Savcılığı sözcüsü Nadja Niesen soruşturma ile ilgili şunları söyledi: "Şüpheli Kasım 2015’te sahte bir isim kullanarak Suriyeli mülteci gibi davrandı. Bunun ardından Bavyeralı yetkililerden sığınma talep eden şahıs, Bavyera mülteci merkezinden de barınma hizmeti aldı."

ARAPÇA BİLMEMESİNE RAĞMEN MÜLTECİ GİBİ KAYDEDİLDİ

Askerin Arapça bilmemesine karşın mülteci olarak kaydının yapıldığı ve sığınma talep edenlere yapılan yardımlardan yararlandığı açıklandı. Şüphelinin işlemlerini yapan mülteci merkezindeki çalışanlarla ilgili de soruşturma açıldı.

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