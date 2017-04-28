28 Nisan 2017 Cuma2 Şaban 1438
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İşte 15 Temmuz gecesi tank personelleri

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Mamak 28. Piyade Tugay Komutanlığı Eşref Akıncı Kışlası'ndan çıkan 15 tankın katıldığı eylemlerle ilgili iddianame tamamlanarak, Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
İşte 15 Temmuz gecesi tank personelleri
İşte 15 Temmuz gecesi tank personelleri İşte 15 Temmuz gecesi tank personelleri İşte 15 Temmuz gecesi tank personelleri

İddianamede, darbe girişimi gecesi başkent sokaklarına çıkan tank ve personelinin tam listesi de yer aldı.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz akşamı, Ankara sokaklarına çıkan tanklar ve tank personelleri şöyle:  

"1- 092624 plakalı tank
Tabur ve Tank Komutanı: Nuri Büyükyazıcı, Kurmay yarbay
Haberleşme-Doldurucu : Turan Baysal, Başçavuş
Sürücü: Selim Gedikli, Uzman
Nişancı: Yunus Ünlüsoy, Uzman
 
2- 092629 plakalı tank
Bölük ve Tank Komutanı: Adil Baykal, Yüzbaşı
Sürücü: Ramazan Ulutaş, Uzman 
Tanka Binen darbeci: Abdullah Çakır, Binbaşı 
Nişancı: Rüçhan Öner, Uzman
Doldurucu: Osman Demirkol, Er
 
3- 092631 plakalı tank
Tank Komutanı: Ümit Mustafa Taşpınar, Uzman
Sürücü: Soner Demirci, Uzman
Nişancı: Yusuf Kenan Deniz, Uzman
 
4- 092633 plakalı tank 
Tank Komutanı: Fatih Topal, Başçavuş
Sürücü: Uğur Kaya, Uzman
Nişancı: Halil İbrahim Çubuk, Uzman
Doldurucu: Taner Şıltı, Er
 
5- 092635 plakalı tank
Tank Komutanı: Fatih Anaz, Yüzbaşı
Sürücü: Ali Aksoy, Uzman
Nişancı:Şerafettin Atmaca, Uzman
Doldurucu: Ersel Yaşar, Asteğmen
 
6- 092658 plakalı tank
Bölük ve Tank Komutanı: Hüseyin Nişancı, Yüzbaşı
Sürücü: Mehmet Levent Özer, Uzman
Nişancı: Mustafa Töker, Uzman
Doldurucu: İlhami Aytemiz, Uzman
Karargah Bölük Komutanı: İsmail Göktürk, Üsteğmen
 
7- 092660 plakalı tank
Tank Komutanı: Rifat Gökçen, Başçavuş
Sürücü: Vedat İpek, Uzman
Nişancı:Uğur Özel, Uzman
Doldurucu: Sedat Aydın, Er
 
8- 092661 plakalı tank 
Tank Komutanı: Erkan Doğru, Başçavuş
Sürücü:Kadir Özsağlam, Uzman
Nişancı: Mehmet Çınar, Uzman
Doldurucu: Mehmet Öğen;  Er
 
9- 092662 plakalı tank 
Tank Komutanı:Mahmut Onur Uçar, Üsteğmen
Sürücü: Sinan Karışmaz, Uzman
Nişancı:Süleyman Erkaç; Uzman
Doldurucu: Soner Özdemir, Er
 
10- 092663 plakalı tank
Tank Komutanı: Mehmet Cankurt, Üstçavuş
Sürücü: Uğur Aymayan, Uzman
Nişancı: İsmet Uğurlu, Uzman
Doldurucu: Fadli Talay, Er
 
11- 092666 plakalı tank
Tank Komutanı: Yunus Parakazan, Asteğmen
Sürücü: Aslan Köse, Uzman
Nişancı:Samed Karakuş, Uzman
Doldurucu: Muhammed Mustafa Güven, Er
Fazla personel: Ferhat Coşkun, Uzman
 
12- 092668 plakalı tank 
Tank Komutanı: Yunus Akyüz, Başçavuş
Sürücü: Ziya Özgür Çiçek, Uzman
Nişancı:Mehmet Akdeniz, Uzman
Doldurucu:Yunus Emre Öztürk, Er
 
13- 092690 plakalı tank
Tank Komutanı:Eray Koç, Üsteğmen
Sürücü:Mustafa Duru, Uzman
Nişancı: Mutlu Dilek, Uzman
Doldurucu:Recep Müldür, Er
 
14- 092692 plakalı tank
3. Bölük ve Tank Komutanı: Ahmet Özkılıç, Yüzbaşı
Sürücü: Süleyman Kırsever, Uzman
Nişancı:Emrah Cesim,Uzman
Doldurucu:Erdan Durdu, Er
Böl. Kom. Haber. Fazla Per: Ramazan Yaman Er
Fazla binen Albay: Kimliği tespit edilemedi
 
15- 092698 plakalı tank
Tank Komutanı:Serhat Şahin, Başçavuş
Sürücü: Atakan Göktürk, Uzman
Nişancı:Ercan Yalçın, Uzman
Doldurucu:Sinan Gün, Er
Tank Komutanı sonradan: Bayram Kılıç, Yarbay"

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