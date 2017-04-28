İşte 15 Temmuz gecesi tank personelleri

Mamak 28. Piyade Tugay Komutanlığı Eşref Akıncı Kışlası'ndan çıkan 15 tankın katıldığı eylemlerle ilgili iddianame tamamlanarak, Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

İddianamede, darbe girişimi gecesi başkent sokaklarına çıkan tank ve personelinin tam listesi de yer aldı.



Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz akşamı, Ankara sokaklarına çıkan tanklar ve tank personelleri şöyle:

"1- 092624 plakalı tank

Tabur ve Tank Komutanı: Nuri Büyükyazıcı, Kurmay yarbay

Haberleşme-Doldurucu : Turan Baysal, Başçavuş

Sürücü: Selim Gedikli, Uzman

Nişancı: Yunus Ünlüsoy, Uzman



2- 092629 plakalı tank

Bölük ve Tank Komutanı: Adil Baykal, Yüzbaşı

Sürücü: Ramazan Ulutaş, Uzman

Tanka Binen darbeci: Abdullah Çakır, Binbaşı

Nişancı: Rüçhan Öner, Uzman

Doldurucu: Osman Demirkol, Er



3- 092631 plakalı tank

Tank Komutanı: Ümit Mustafa Taşpınar, Uzman

Sürücü: Soner Demirci, Uzman

Nişancı: Yusuf Kenan Deniz, Uzman



4- 092633 plakalı tank

Tank Komutanı: Fatih Topal, Başçavuş

Sürücü: Uğur Kaya, Uzman

Nişancı: Halil İbrahim Çubuk, Uzman

Doldurucu: Taner Şıltı, Er



5- 092635 plakalı tank

Tank Komutanı: Fatih Anaz, Yüzbaşı

Sürücü: Ali Aksoy, Uzman

Nişancı:Şerafettin Atmaca, Uzman

Doldurucu: Ersel Yaşar, Asteğmen



6- 092658 plakalı tank

Bölük ve Tank Komutanı: Hüseyin Nişancı, Yüzbaşı

Sürücü: Mehmet Levent Özer, Uzman

Nişancı: Mustafa Töker, Uzman

Doldurucu: İlhami Aytemiz, Uzman

Karargah Bölük Komutanı: İsmail Göktürk, Üsteğmen



7- 092660 plakalı tank

Tank Komutanı: Rifat Gökçen, Başçavuş

Sürücü: Vedat İpek, Uzman

Nişancı:Uğur Özel, Uzman

Doldurucu: Sedat Aydın, Er



8- 092661 plakalı tank

Tank Komutanı: Erkan Doğru, Başçavuş

Sürücü:Kadir Özsağlam, Uzman

Nişancı: Mehmet Çınar, Uzman

Doldurucu: Mehmet Öğen; Er



9- 092662 plakalı tank

Tank Komutanı:Mahmut Onur Uçar, Üsteğmen

Sürücü: Sinan Karışmaz, Uzman

Nişancı:Süleyman Erkaç; Uzman

Doldurucu: Soner Özdemir, Er



10- 092663 plakalı tank

Tank Komutanı: Mehmet Cankurt, Üstçavuş

Sürücü: Uğur Aymayan, Uzman

Nişancı: İsmet Uğurlu, Uzman

Doldurucu: Fadli Talay, Er



11- 092666 plakalı tank

Tank Komutanı: Yunus Parakazan, Asteğmen

Sürücü: Aslan Köse, Uzman

Nişancı:Samed Karakuş, Uzman

Doldurucu: Muhammed Mustafa Güven, Er

Fazla personel: Ferhat Coşkun, Uzman



12- 092668 plakalı tank

Tank Komutanı: Yunus Akyüz, Başçavuş

Sürücü: Ziya Özgür Çiçek, Uzman

Nişancı:Mehmet Akdeniz, Uzman

Doldurucu:Yunus Emre Öztürk, Er



13- 092690 plakalı tank

Tank Komutanı:Eray Koç, Üsteğmen

Sürücü:Mustafa Duru, Uzman

Nişancı: Mutlu Dilek, Uzman

Doldurucu:Recep Müldür, Er



14- 092692 plakalı tank

3. Bölük ve Tank Komutanı: Ahmet Özkılıç, Yüzbaşı

Sürücü: Süleyman Kırsever, Uzman

Nişancı:Emrah Cesim,Uzman

Doldurucu:Erdan Durdu, Er

Böl. Kom. Haber. Fazla Per: Ramazan Yaman Er

Fazla binen Albay: Kimliği tespit edilemedi



15- 092698 plakalı tank

Tank Komutanı:Serhat Şahin, Başçavuş

Sürücü: Atakan Göktürk, Uzman

Nişancı:Ercan Yalçın, Uzman

Doldurucu:Sinan Gün, Er

Tank Komutanı sonradan: Bayram Kılıç, Yarbay"