28 Nisan 2017 Cuma2 Şaban 1438
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AK Parti'ye üye olacağı tarih belli oldu!

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AK Parti'ye üye olacağı tarih belli oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 Mayıs Salı günü AK Parti'ye üye olacak. Daveti Başbakan Yıldırım yapacak.
AK Parti'ye üye olacağı tarih belli oldu! AK Parti'ye üye olacağı tarih belli oldu! AK Parti'ye üye olacağı tarih belli oldu!

Cummhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 Mayıs Salı günü AK Parti'ye üye olacak. Erdoğan'a daveti Başbakan Yıldırım yapacak. Salı günü 50 kişilik Merkez Karar Yönetim Kurulu da parti genel merkezinde hazır bulunacak.

 

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