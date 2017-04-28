AK Parti'ye üye olacağı tarih belli oldu!

Cummhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 Mayıs Salı günü AK Parti'ye üye olacak. Erdoğan'a daveti Başbakan Yıldırım yapacak. Salı günü 50 kişilik Merkez Karar Yönetim Kurulu da parti genel merkezinde hazır bulunacak.
|İmsak 04:21
|Güneş 05:59
|Öğle 13:09
|İkindi 16:56
|Akşam 20:05
|Yatsı 21:35
Cummhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 Mayıs Salı günü AK Parti'ye üye olacak. Erdoğan'a daveti Başbakan Yıldırım yapacak. Salı günü 50 kişilik Merkez Karar Yönetim Kurulu da parti genel merkezinde hazır bulunacak.