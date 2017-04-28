28 Nisan 2017 Cuma2 Şaban 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız. Ankebût, 29/7
  • “Allah’ım! Senden iman içinde sağlık, güzel ahlâk içinde iman, peşinden rahmet, âfiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum.” (Hakim, "De’avat", No: 1919)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:21Güneş 05:59Öğle 13:09İkindi 16:56Akşam 20:05Yatsı 21:35
    • 29°C Adana
    • 25°C Adıyaman
    • 20°C Afyon
    • 16°C Ağrı
    • 23°C Amasya
    • 22°C Ankara
    • 29°C Antalya
    • 25°C Artvin
    • 26°C Aydın
    • 24°C Balıkesir
  • BIST: 94.100 -0.19
  • Altın: 144,503 -0.18
  • Dolar: 3,5436 -0.54
  • Euro: 3,8740 -0.02

Dolarda düşüş sürüyor! O seviyenin altını gördü

»
Dolarda düşüş sürüyor! O seviyenin altını gördü
Dolar/TL haftanın son gününde 3.54 seviyesinden işlem görüyor.
Dolarda düşüş sürüyor! O seviyenin altını gördü Dolarda düşüş sürüyor! O seviyenin altını gördü Dolarda düşüş sürüyor! O seviyenin altını gördü

Merkez Bankası'nın adımları ve küresel risk iştahı ile dolarda sakin seyir devam ediyor. Kur, dün 3.5428 ile yaklaşık 4 ayın en düşük düzeyini görmüştü. 

Dolar/TL şu dakikalarda 3.54 seviyesinden işlem görüyor.

Euro/TL ise 3.87'den işlemde.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3.5630 lira, euronun satış fiyatı ise 3.8720 lira olmuştu.

Analistler, TCMB Enflasyon Raporu'ndan 2017 ve 2018 yılı enflasyon tahminlerinin yukarı yönlü revize edilmesi ile kurların sakin bir seyir izlediğini belirtiyor. Öğleden sonra ABD'de büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydeden analistler, küresel piyasalarda artan risk  algısı nedeniyle jeopolitik gelişmelerin de izlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 3.50 seviyesinin önemli psikolojik destek olduğunu ifade eden analistler, 3.60 seviyesinin ise direnç konumuna geldiğini dile getirdi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Dolarda düşüş sürüyor! O seviyenin altını gördüDolarda düşüş sürüyor! O seviyenin altını gördüDolar/TL haftanın son gününde 3.54 seviyesinden işlem görüyor.
Büyük tehlike! Ekipler ev ev dolaşıp mühürlüyorBüyük tehlike! Ekipler ev ev dolaşıp mühürlüyorTERMOSAN, doğalgazın Türkiye'ye geldiği yıllarda takılan ilk kombilerin teknolojik açıdan çok geri kaldığını ve can güvenliğini tehdit ettiğini belirtti.
Bakan'dan Booking açıklamasıBakan'dan Booking açıklamasıBakan Zeybekci booking.com hakkında "Ne yapmalı, ne etmeli bunları Türkiye’ye getirmeli. Turizmde dünyada 6’ncı, Avrupa’nın 4’üncü büyük destinasyonu" diye konuştu.
Para piyasası fonlarının en büyüğü artık Çinli!Para piyasası fonlarının en büyüğü artık Çinli!Alibaba’nın kurduğu Yu’e Bao, yönettiği 165 milyar dolarlık para piyasası fonuyla Amerikan JP Morgan’ın 150 milyar dolarlık fonunu geride bırakarak dünyanın en büyüğü oldu.
Enerji kimliği belgesi için süre belli oldu!Enerji kimliği belgesi için süre belli oldu!Binaların satışı ya da kiralanmasında "enerji kimliği belgesi" zorunluluğu, 2020’ye ertelendi.
Merkez Bankası'ndan flaş enflasyon tahmini!Merkez Bankası'ndan flaş enflasyon tahmini!Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, enflasyon tahminini açıkladı.
  • Milyonlarca emekliye üçlü ödeme!28 Nisan 2017 Cuma 10:52
  • 16 dev şirketten ikisi tanıtımı askıya aldı28 Nisan 2017 Cuma 10:30
  • İlk kez ev alacaklara devletten müjde!28 Nisan 2017 Cuma 10:09
  • O bankanın adı değişiyor!28 Nisan 2017 Cuma 09:09
  • Dünya devi bu sözlerle uyardı27 Nisan 2017 Perşembe 21:13
  • Hükümetten bankalara kritik uyarı!27 Nisan 2017 Perşembe 17:20
  • Altın fiyatlarında şok düşüş!27 Nisan 2017 Perşembe 15:40
  • Memurlar için kritik karar! İptal edildi27 Nisan 2017 Perşembe 13:57
  • Ekonomik güven endeksi Nisan'da yükseldi27 Nisan 2017 Perşembe 13:40
  • Milyonlarca vatandaşa zam müjdesi!27 Nisan 2017 Perşembe 13:38
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri