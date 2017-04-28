28 Nisan 2017 Cuma2 Şaban 1438
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Erdoğan kürsüde ABD'yi eleştirdi! Karşısındaki büyükelçi ise...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Atlantik Konseyi Zirvesi'nde konuşurken dinleyiciler arasındaki ABD Büyükelçisi John Bass dikkatlice not alırken görüntülendi.
Erdoğan kürsüde ABD'yi eleştirdi! Karşısındaki büyükelçi ise...
Erdoğan kürsüde ABD'yi eleştirdi! Karşısındaki büyükelçi ise... Erdoğan kürsüde ABD'yi eleştirdi! Karşısındaki büyükelçi ise... Erdoğan kürsüde ABD'yi eleştirdi! Karşısındaki büyükelçi ise...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Atlantik Konseyi Zirvesi'ne katıldı.

Burada kameralar karşısına geçen Erdoğan, gündemi değerlendirdi. ABD Başkanı Trump ile yapacağı görüşmeyi hatırlatan Erdoğan, ikili görüşmede hassas başlıkların ele alınacağını ifade etti.

BÜYÜKELÇİ HEPSİNİ YAZDI

Zirveye katılan ABD Ankara Büyükelçisi John Bass, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini tek tek not aldı.

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"ORTAKLIK RUHU ZEDELENİYOR"

Erdoğan bu sırada, ABD'yi; terör örgütünü ziyaret eden Amerikalı komutanlar ve FETO'nun ABD'de bulunması nedeniyle eleştiriyordu.

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Suriye'de yeni bir devletin kurulmasına izin vermeyeceklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerika'nın Suriye'de YPG ile hareket etmesi, ona somut destek vermesi, ortaklık ruhunu zedeliyor." diye konuştu.

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