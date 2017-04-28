28 Nisan 2017 Cuma2 Şaban 1438
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FETÖ'cüler cezaevinde de rahat durmuyor!

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FETÖ'cüler cezaevinde de rahat durmuyor!
Kayseri'de FETÖ'den tutuklu avukat, cezaevindeki FETÖ'cülerin etkin pişmanlığın ihanet olduğu yönünde telkinlerde bulunduğunu açıkladı.
FETÖ'cüler cezaevinde de rahat durmuyor! FETÖ'cüler cezaevinde de rahat durmuyor! FETÖ'cüler cezaevinde de rahat durmuyor!

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Anadolu Hukukçular Derneği (AHUDER) üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan 17 avukattan biri olan tutuklu sanık avukat, 'Cezaevindekiler etkin pişmanlığın ihanet olduğunu, ahiretimizi kaybedeceğimizi söylüyorlar' dedi.
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada Burhaniye Kapalı Cezaevi'nden jandarma eşliğinde getirilen tutuklu sanıklar A.K.G., H.Ö., İ.Y., N.C., M.A. ile tutuksuz sanıklar A.Ö., E.Ç.D., E.B., F.Ö., H.B., H.İ.A., İ.B., K.C., M.S., O.H., S.B. duruşma salonunda, tutuklu sanık S.G. ise Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır bulundu. İkinci kez hakim karşısına çıkan 2'si kadın, 6'sı tutuklu 17 sanığın dinlenmesine devam edildi.

Etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini belirten sanık avukat M.A. mahkemede şunları söyledi: "Ben terör örgütü üyesi değilim. Avukat olan ablam F.A. da tutukludur. AHUDER'e üye oldum. A.G., beni oturmalara davet etti. Avukatların ağabeyi M.D. vardı. Beni Sami isimli bir kişi ile tanıştırdı, kod ismiymiş. Oturmalarda FETÖ'nün kitabı okunur, arada bir sadaka toplanırdı. Sohbet imamı 2012 öncesi K.G. idi, 2012 sonrası ise Sadık kod isimli hoca sohbet imamıydı. Sadık isimli o kişi 2014'te ABD'ye davet etti. Fetullah Gülen'i ziyaret ettik. İletişim için Bylock indirdiler. Bylock grubumuz vardı, örgütten talimat gelirdi." Sanık M.A., cezaevindeki diğer sanıkların etkin pişmanlığın ihanet olduğunu, ahiretlerini kaybedeceklerini söylediklerini belirterek, "9 aydır cezaevinde bu konuşmalardan psikolojik olarak çöktüm. Ailem parçalandı, bu sanıkların konuşmaları ile benim pişmanlığım kat be kat arttı. Bizi piyon olarak kullanmışlar" dedi.

Mahkeme heyeti, duruşmaya saat:14.00'a kadar ara verdi.

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