FETÖ'cüler cezaevinde de rahat durmuyor!

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Anadolu Hukukçular Derneği (AHUDER) üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan 17 avukattan biri olan tutuklu sanık avukat, 'Cezaevindekiler etkin pişmanlığın ihanet olduğunu, ahiretimizi kaybedeceğimizi söylüyorlar' dedi.
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada Burhaniye Kapalı Cezaevi'nden jandarma eşliğinde getirilen tutuklu sanıklar A.K.G., H.Ö., İ.Y., N.C., M.A. ile tutuksuz sanıklar A.Ö., E.Ç.D., E.B., F.Ö., H.B., H.İ.A., İ.B., K.C., M.S., O.H., S.B. duruşma salonunda, tutuklu sanık S.G. ise Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır bulundu. İkinci kez hakim karşısına çıkan 2'si kadın, 6'sı tutuklu 17 sanığın dinlenmesine devam edildi.
Etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini belirten sanık avukat M.A. mahkemede şunları söyledi: "Ben terör örgütü üyesi değilim. Avukat olan ablam F.A. da tutukludur. AHUDER'e üye oldum. A.G., beni oturmalara davet etti. Avukatların ağabeyi M.D. vardı. Beni Sami isimli bir kişi ile tanıştırdı, kod ismiymiş. Oturmalarda FETÖ'nün kitabı okunur, arada bir sadaka toplanırdı. Sohbet imamı 2012 öncesi K.G. idi, 2012 sonrası ise Sadık kod isimli hoca sohbet imamıydı. Sadık isimli o kişi 2014'te ABD'ye davet etti. Fetullah Gülen'i ziyaret ettik. İletişim için Bylock indirdiler. Bylock grubumuz vardı, örgütten talimat gelirdi." Sanık M.A., cezaevindeki diğer sanıkların etkin pişmanlığın ihanet olduğunu, ahiretlerini kaybedeceklerini söylediklerini belirterek, "9 aydır cezaevinde bu konuşmalardan psikolojik olarak çöktüm. Ailem parçalandı, bu sanıkların konuşmaları ile benim pişmanlığım kat be kat arttı. Bizi piyon olarak kullanmışlar" dedi.
Mahkeme heyeti, duruşmaya saat:14.00'a kadar ara verdi.
- Türk Akımı 2020'ye kadar bitecekAhmet Özal: Babama da diktatör dedilerKabus geri döndü! 1 kişi hayatını kaybettiYunanistan'dan gerçek mermilerle tatbikat!Türkiye'den bu görüntülere sert tepki!Milli savunmada heyecanlandıran duyuruYPG, sınır karakoluna saldırdı! TSK'dan açıklamaBir ayda 174 terörist etkisiz hale getirildiFETÖ'cüler cezaevinde de rahat durmuyor!ibrahim Kalın'dan referandum değerlendirmesi
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız. Ankebût, 29/7
- “Allah’ım! Senden iman içinde sağlık, güzel ahlâk içinde iman, peşinden rahmet, âfiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum.” (Hakim, "De’avat", No: 1919)
İmsak 04:21 Güneş 05:59 Öğle 13:09 İkindi 16:56 Akşam 20:05 Yatsı 21:35
- 30°C Adana
- 25°C Adıyaman
- 22°C Afyon
- 18°C Ağrı
- 25°C Amasya
- 23°C Ankara
- 26°C Antalya
- 27°C Artvin
- 29°C Aydın
- 27°C Balıkesir
- BIST: 94.212 -0.07
- Altın: 144,511 -0.18
- Dolar: 3,5493 -0.38
- Euro: 3,8712 -0.09
FETÖ'cüler cezaevinde de rahat durmuyor!
Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Anadolu Hukukçular Derneği (AHUDER) üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan 17 avukattan biri olan tutuklu sanık avukat, 'Cezaevindekiler etkin pişmanlığın ihanet olduğunu, ahiretimizi kaybedeceğimizi söylüyorlar' dedi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Niran Ünsal'dan uçakta imam nikahı
- Kadın olduğu ortaya çıkınca şok oldu!
- En 'Acı' yarışma!
- Rıza Sarraf ve Ebru Gündeş'e kötü haber!
- Diş çektirmeye gitti yüzünün yarısını kaybetti!
- İbrahim Erkal'ın hesabından sert açıklama
- 47 gün sonra böyle bulundu!
- Bagajda ölümüne yolculuk
- Korsan radyo tuzağına dikkat!
- Türk vatandaşı oldu
- Orhan Gencebay'dan flaş karar!
- Pelin Batu'yu takan olmadı
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.