YPG, sınır karakoluna saldırdı! TSK'dan açıklama

TSK, Ceylanpınar'daki Aksoy Hudut Karakoluna, YPG'liler tarafından roketatarla ateş açıldığını ve çıkan çatışmada 11 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığınca, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi Aksoy Hudut Karakoluna sınırın Suriye tarafından, PYD/PKK/YPG işgali altındaki bir bölgeden teröristlerce roketatarla saldırıda bulunulmasının ardından misliyle mukabelede bulunulduğu, 3'ü roketatarı kullananlar olmak üzere 11 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

Bugün 28 Nisan 2017 tarihinde sabah erken saatlerde Urfa ili Ceylanpınar ilçesi, Aksoy Hudut Karakoluna sınırın Suriye tarafından PYD/PKK/YPG işgali altındaki bir bölgeden teröristlerce roketatarla saldırıda bulunulmuştur. Hudutlarımıza yönelik gerçekleşen tacize karşı meşru müdafaa kapsamında derhal misliyle mukabelede bulunulmuş; bölgeden alınan bilgiler çerçevesinde bölücü terör örgütü mensubu 11 terörist (3’ü roketatarı kullanan, 8’i DOÇKA silah yüklü araçta olan) etkisiz hale getirilmiştir. Doğal olarak aracıyla ve personeliyle birlikte bir Doçka silahı (monteli) da imha edilmiştir.

TSK, dün yaşanan çatışmayla ilgili de şu bilgiyi paylaştı:

27 Nisan 2017 tarihinde Urfa ili Akçakale ilçesi sınırında bulunan 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığına bağlı Tekçe Hudut Karakolu gözetleme tepesine saat 16.00 sularında havan olduğu değerlendirilen mühimmatla hudut tacizinde bulunulmuştur. Meşru müdafaa kapsamında misliyle mukabelede bulunulmuş; bölgeden alınan bilgiler çerçevesinde bölücü terör örgütü mensubu yedi teröristin etkisiz hale getirildiği ve araca monteli bir Doçka silahının da imha edildiği öğrenilmiştir.