28 Nisan 2017 Cuma2 Şaban 1438
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Milli savunmada heyecanlandıran duyuru

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Türk savunma sanayisinin son teknoloji ürünlerinin görücüye çıkacağı 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’na sayılı günler kaldı.
Milli savunmada heyecanlandıran duyuru
Milli savunmada heyecanlandıran duyuru Milli savunmada heyecanlandıran duyuru Milli savunmada heyecanlandıran duyuru

Ülkemizin en önemli savunma sanayi şirketlerinden biri olan STM, IDEF 2017’de tanıtacağı bir ürün için sosyal medya hesabından merak uyandıran bir tanıtım yaptı.

Türkiye’nin hedeflerine odaklı, kamu ve özel sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak sürdürülebilir çözüm ve yapılar üreten STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ. sosyal medya hesabı Twitter’dan merak uyandıran bir paylaşımda bulundu. “Hava savunmasını yeniden tanımlıyoruz” başlığı altında verilen videoda Türkçe kökenli “Alpagu” kelimesinin tek başına düşmana saldıran yiğit ve eski Türklerde bir rütbe olduğu vurgulanıyor. “Alpagu’yu daha yakından tanımak için IDEF 2017’yi bekleyin” açıklaması yapılıyor.

IDEF 2017

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda 1993 yılından beri iki yılda bir icra edilmekte olan IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı bu yıl 13’üncü kez düzenlenecek. Savunma, güvenlik, denizcilik, havacılık ve uzay sanayii alanlarında üretilen en modern araç, malzeme ve sistemlerin sergilendiği fuar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Millî Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, TSKGV Gn.Md.lüğü yönetim ve sorumluluğunda ve TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. organizatörlüğünde icra edilecek.

İstanbul’da, 09 - 12 Mayıs 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan IDEF 2017 Fuarı, dünyanın dört bir yanından gelecek heyetler, firma temsilcileri ve ziyaretçiler tarafından yapılacak resmî görüşmeler ve imza törenlerine vesile olacak.

YENİ ŞAFAK

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