28 Nisan 2017 Cuma2 Şaban 1438
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Kabus geri döndü! 1 kişi hayatını kaybetti

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Kabus geri döndü! 1 kişi hayatını kaybetti
Çorum'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti.
Kabus geri döndü! 1 kişi hayatını kaybetti Kabus geri döndü! 1 kişi hayatını kaybetti Kabus geri döndü! 1 kişi hayatını kaybetti

Dodurga ilçesine bağlı bir köyde yaşayan 48 yaşındaki iki çocuk annesi M.K, 22 Nisan'da rahatsızlanması üzerine eşi İsmail K. tarafından Dodurga Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından KKKA hastalığı şüphesiyle Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen M.K, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

M.K'nın cenazesi, toprağa verilmek üzere köyüne götürüldü.

İsmail K, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, üzgün olduğunu belirterek, "Eşimin vücudunda keneye rastlamadık, ısırdığını da bilmiyoruz. Daha önce bizim köyümüzden bu şekilde 3-4 vaka olmuştu." dedi.

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