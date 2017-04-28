İlk kez görücüye çıkacak! 120 km'den vuruyor

ROKETSAN, son dönemde dikkati çeken ürünlerinden Kaplan füzesi (TRG-300) ve silah sistemini ilk kez 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'17) tanıtacak.

ROKETSAN, Türk Silahlı Kuvvetleri ve yabancı müşterileri tarafından kullanılan topçu roketlerini, yenilikçi yaklaşımlarla geliştirmeye devam ediyor. Firma, son olarak 122 ve 300 milimetrelik roketlerini güdümlü hale getirdi.

Bu çalışmaların ürünlerinden Kaplan füzesi (TRG-300) ve silah sistemi, 9-12 Mayıs'ta düzenlenecek 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda ilk kez sergilenecek.

ROKETSAN'ın 5 yıllık bir tasarım, geliştirme ve kalifikasyon sürecinin ardından, geçen yıl kasım ayında Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim ettiği Kaplan füzesi, Türk makamları tarafından yapılan zorlu kalifikasyon testlerinde 120 kilometre menzilde etkinliğini ispatladı.

Kaplan füzesi, yüksek isabet ve tahrip gücü sayesinde 30 kilometreden 120 kilometreye kadar yüksek öncelikli hedefler üzerinde yoğun ve etkili ateş imkanı veriyor. Füze, bu üstün özellikleri sayesinde zamanında, doğru ve etkili ateş gücü yaratarak manevra birliklerine güçlü ateş desteği sağlıyor.

Uydu destekli ataletsel güdüm sistemi sayesinde hedefleri hassas olarak vurabilen Kaplan, yalıtımlı pod içerisine yerleştirilerek "pod içi füze" konfigürasyonu olarak depolanıyor, taşınıyor ve fırlatılabiliyor.

Kaplan füzesi, ROKETSAN üretimi K Silah Sistemi, T-122/300 ÇNRA Sistemi, Çok Kundaklı Roketatar Sistemi (ÇKRA-122/300) ile entegrasyon için uygun arayüze sahip diğer platformlarla kullanılabiliyor.

Füze silah sistemi, gece ve gündüz her türlü hava ve arazi şartlarında yüksek öncelikli hedefleri vurabiliyor.

Sahip olduğu uzun menzil ve yoğun ateş açabilme yeteneğiyle caydırıcı güç olarak kullanılan Kaplan füzesi silah sistemi, bu sayede bir manevra kuvvetinin desteklenmesinde standart taktik görevlerin yanı sıra barışı destekleme harekatından ateşle taarruza kadar oldukça geniş bir kullanım yelpazesinde önemli görevler icra etme kabiliyeti taşıyor.

Sistem, yüksek teknoloji ürünü seyrüsefer ve otomatik tevcih sistemleri sayesinde at ve kaç taktiğini başarıyla uyguluyor.

Kaplan füzesi silah sistemi, bir atış görevinin icrası için hazırlık, planlama, görevlendirme, balistik hesaplama, tevcih gibi faaliyetler için gerekli mekanik, elektrik ve elektronik alt sistemlerle teçhiz edildi. Sistem, farklı marka ve modellerde araç, telsiz, güç sistemi, seyrüsefer sistemi gibi alt sistemlere sahip olacak şekilde kullanıcının lojistik altyapısı ve ihtiyaçlarına göre farklı versiyonlarda tasarlanabiliyor.

Söz konusu sistem, sahip olduğu tam otomatik seyrüsefer ve tevcih sistemleri sayesinde kısım komutanı, doldurucu ve sürücü olmak üzere 3 kişilik mürettebatla atış görevi icra edebiliyor.

Yeni yeteneklerle donatılan ürünler

ROKETSAN'ın bir başka ürünü TRG-122 ise Kaplan'ın bu niteliklerini, 122 milimetre roketlere taşıyor. Füze, asgari 16, azami 35 kilometre ötedeki hedefleri etkili bir şekilde ateş altına alıyor.

Böylece ROKETSAN, müşterilerine 300 milimetre kalibreli füzeyi çelik bilyeli harp başlığıyla, 122 milimetre kalibreli TR-122 roketlerini tahrip harp başlığıyla, TRB-122 roketlerini çelik bilyeli harp başlığıyla, TRG-122 güdümlü füzelerini ise yine çelik bilyeli harp başlığıyla sunuyor.

Firma, yurt dışındaki bir müşterisi için özel olarak çok kundaklı bir roketatar sistemi de geliştirdi.

ROKETSAN Genel Müdürü Selçuk Yaşar, topçu roket ve füze sistemleri ürün ailesiyle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kritik hedefleri hızlı ve etkin bir şekilde ateş altına almak için geliştirdiğimiz sistemlerimize, müşterilerimizin ihtiyaçları ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda yeni yetenekler kazandırmaya devam ediyoruz. ROKETSAN, sadece yüksek performanslı, maliyet-etkin ve güvenilir çözümler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda ürünlerinin herhangi bir ihracat ya da kullanım kısıtı içermemesi sayesinde, en çok ihtiyaç duyulan anlarda müşterilerinin yanında olmaya devam ediyor."