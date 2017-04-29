29 Nisan 2017 Cumartesi3 Şaban 1438
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Rus ekonomisi tekrar durgunluk dönemine girdi

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Rus ekonomisi tekrar durgunluk dönemine girdi
Bu yılın başında kısa süreli canlanma emareleri gösteren Rus ekonomisinin tekrar durgunluk dönemine girdiği açıklandı.
Rus ekonomisi tekrar durgunluk dönemine girdi Rus ekonomisi tekrar durgunluk dönemine girdi Rus ekonomisi tekrar durgunluk dönemine girdi

Moskova merkezli Yüksek Ekonomi Okulu tarafından yayınlanan 'Devlet ve Ticaret Üzerine Yorumlar' raporunda, Rus ekonomisinin, bu yılın başında kısa süreli canlanma emareleri gösterdiği ancak sonrasında tekrar durgunluk dönemine girdiği belirtildi.

"Devlet ve Ticaret Üzerine Yorumlar" başlıklı raporda, Rus ekonomisinde büyümenin önündeki problemlerin önemli oranda devam ettiği bildirildi.

Ülke ekonomisinin, bu yılın başında kısa süreli canlanma emareleri gösterdiği ancak sonrasında tekrar durgunluk dönemine girdiği belirtilen raporda, son 2 yıldır yaşanan resesyonun etkilerinin devam ettiği, uzun vadeli ve sürdürebilir bir ekonomik büyüme modelinin oluşturulamadığı kaydedildi.

Rus rublesinin dolar ve avro karşısında geçen yılın üçüncü çeyreğinden bu yana yaşadığı "aşırı" değer kazancının, kurdaki dalgalanmanın artması bakımından belirsizlik yarattığı belirtilen raporda, "Döviz piyasalarında daha fazla istikrar, Rus ekonomisinin durumunu da biraz daha iyileştirecektir. Ayrıca, ekonomik büyüme rakamlarına geçmiş olmanın da bunun devam edeceği anlamına gelmeyeceğini unutmamak gerekiyor." ifadelerine yer verildi.

Sektörler arası yoğun sermaye geçişinin sağlanarak ekonominin çeşitlendirilmesinin desteklenmesi gerektiği vurgulanan raporda, ortaya çıkacak yeni sektörler ve teşebbüslerin uzun dönemli ekonomik büyüme için gerektiği kaydedildi.

FAİZ İNDİRDİ

Rusya Merkez Bankası(CBR), faiz oranında tahminlerin üzerinde indirime gitti. 

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, haftalık repo ihalesi faiz oranını 50 baz puan aşağı çekerek yüzde 9,75'ten yüzde 9,25'e indirildi.

Piyasa beklentisi faiz oranlarında 25 baz puan indirim olacağı yönündeydi.

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