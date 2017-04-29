Türkiye ile ilişkiler durdurulsun diyen tek ülke!

Alman haber ajansı dpa Malta’da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları toplantısında Türkiye ile üyelik müzakerelerinin durdurulmasını talep eden tek ülkenin Avusturya olduğunu duyurdu.

Dpa, toplantıda Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz’un üyelik müzakerelerinin derhal durdurulması konusunda yaptığı açıklamanın dışında, ilişkilerin dondurulmasına yönelik bir çoğunluğun bulunmadığını aktardı.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, bugün düzenlenen toplantı öncesinde Kurz’un açıklamalarını eleştirerek, Alman hükümetinin kesin bir şekilde müzakerelerin bitirilmesi teklifine karşı olduğunu söylemişti. Dpa, toplantıya katılan diğer devletlerin de Almanya’nın açıklamasına benzer tutum içinde olduklarını belirtti.

REFERANDUMUN ARDINDAN İLK KEZ TOPLANDI

16 Nisan anayasa değişikliği referandumunun sonuçlarının müzakerelere etkisi olup olmayacağının ilk kez görüşüleceği toplantıya Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı. AB Gayri Resmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda karar alınması planlanmıyordu. Toplantıdan önce yapılan açıklamada AB Bakanları’nın öncelikle referandumu ve 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sonrası Türk hükümetinin OHAL dönemi uygulamalarının değerlendirileceği belirtilmişti.

YENİ FORMAT TEKLİFİ

AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn, referandum sonrası Türkiye’de siyasi sistemde yapılacak değişiklikler ışığında, Türkiye-AB işbirliğinde yeni bir format üzerinde çalışılması gerektiğini açıklamıştı. Bazı AB üyesi ülkeler ise, Türkiye ile AB tam üyelik müzakerelerinin sonlandırılmasını talep ediyor. Ancak ezici çoğunluk, “Ankara’nın hukuk devleti ve insan haklarından daha da uzaklaşacağı” gerekçesduyurduiyle müzakerelerin sonlandırılmasına karşı çıkıyor.