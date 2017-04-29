29 Nisan 2017 Cumartesi3 Şaban 1438
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Zor koşullar için 'yaşam keki' ürettiler

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Zor koşullar için 'yaşam keki' ürettiler
Muğla'da iki yıllık Ar-Ge çalışması sonucu her türlü hava koşuluna dayanıklı, doğal, vücudu tok ve dirençli tutabilme özelliğine sahip yiyecek ürettiklerini bildirdi.
Zor koşullar için 'yaşam keki' ürettiler Zor koşullar için 'yaşam keki' ürettiler Zor koşullar için 'yaşam keki' ürettiler

Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'nde hizmet veren, bünyesinde doktor,  kimyager ve kimya mühendisleri bulunan bir firma, besleyici özelliğe sahip bir  gıda ürünü geliştirdi. Yiyeceğin her türlü hava koşuluna dayanıklı, tamamen  doğal, vücudu tok ve dirençli tutabilme özelliğine sahip olduğu belirtildi.

Dr Ekmek işletmesi sahibi Adnan Akar, yaptığı  açıklamada, yaklaşık iki yıl Ar-Ge çalışması yürüttüklerini ifade ederek,  geliştirdikleri un bulunmayan üründe Türkiye'de yetişen 20'nin üzerinde meyve,  kuru yemiş, yağlı tohum ve benzeri malzemenin kullanıldığını söyledi. Akar, "Her türlü hava koşuluna dayanıklı, doğal, vücudu tok ve dirençli tutabilme özelliğine sahip 'yaşam keki' ürettik" dedi.

"Yaşam keki"nde alerjiye sebep olabilecek bütün faktörlerin ortadan  kaldırıldığını vurgulayan Akar, üründe koruyucu, katkı maddesi, aroma,  renklendirici, tatlandırıcı gibi kimyasalların da kullanılmadığına dikkati çekti.

18 AYA KADAR BOZULMUYOR

Ürünün tamamen doğal olduğuna işaret eden Akar, "Ürünü koruyabilmek  için limon ve portakalın suyu ile kabuğu kullanıldı. Tarçın, kırmızı pancar,  zerdeçal ve zencefil kullanıldı. Bunlar doğal koruyucu maddelerdir. Özel pişirme  ve ambalajlama teknikleri sayesinde koruma faktörleri daha da artırıldı. 12-18  aya kadar bu ürünü koruyabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Projeyi birçok kamu kuruluşu ve insani yardım teşkilatıyla  da  paylaştıklarını söyleyen Akar,  gelen talepler üzerine bazı kurumlara brifing  verdiklerini kaydetti. Kuveyt, Irak ve bazı Avrupa ülkelerinden de ürüne talep  olduğunu dile getiren Akar, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Böyle milli bir çalışmaya ülke içerisinden de destek gelirse çok  önemli bir katma değer üreteceğimizi düşünüyoruz. Dünyada rasyon gıda paketi söz  konusu ve bunlar çok büyük ve teferruatlı. Biz bunları ortadan kaldırdık ve çok  büyük teknik özellikleri ilave ettik. Geliştirdiğimiz gıda paketi, kendi  emsallerinin dörtte biri kadar yer kaplama özelliğine sahip. Bir helikopterden  atıldığında veya üzerinden bir araç geçse dahi deforme olmuyor. Yangına  dayanıklı, suda batmama özelliğine sahip, toprağa gömülse birkaç sene sonra  çıkartıp yiyebilirsiniz."

ORDUDA DA KULLANILABİLİR

Askerlerin kumanyalarında yerini alabilecek bir ürün olan yaşam keki hakkında eczanelerde satışı başlayan kek "askeri proje" ve hacılar için "Mekke keki" olarak farklı  konseptlerde satışa çıkıyor.

İşletmede görevli Genel Cerrahi Uzmanı Ünal Vural da kekin içindeki  lif oranının yüksek olması dolayısıyla insanlara sağlığını koruması için önemli  bir güç kazandırdığını anlattı.

Vural, "Kekin içinde zerdeçal, zencefil, çörek otu, karanfil, tarçın  ve harnup gibi gıdalar bulunmaktadır." dedi.

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