Suriyeliler PYD zulmünü anlattı

Türkiye'de yaşayan Suriyeliler, PYD'nin Ceylanpınar'daki karakola yaptığı saldırıya tepki gösterirken, örgüt tarafından kendilerine yapılan zulümleri anlattılar.

Savaş sebebiyle Türkiye'ye gelen Suriyeliler, terör örgütü PYD/PKK/YPG unsurlarının kontrolündeki Rasulayn'dan, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki hudut karakoluna yapılan saldırıya tepki gösterdi.

Haseki'ye bağlı Rasulayn ilçesinden 4 yıl önce terör örgütü PYD/PKK'nın zulmünden kaçarak geldikleri Ceylanpınar'a yerleşen Suriyeli sığınmacılar, bir an önce topraklarına dönmek istiyor.

'ZORLA ALIP ÖN SAFTA SAVAŞTIRDILAR'

Suriyeli Muhammed Cedan, Hafız Esad'ın yıllarca kendilerine zulmettiğini aktararak, yerine geçen oğlunun da aynı zulme devam ettiğini belirtti.

Esed rejiminin Rasulayn'dan çekilmesiyle yerine terör örgütü PYD/PKK'nın geçtiğini kaydeden Cedan, şunları dile getirdi:

"Terör örgütü PYD/PKK'lılar geldikten sonra önce evlerimizi talan ettiler ve bizi zorla göç ettirdiler. Kendilerinden olmayanları şehirden kovdular. PYD/PKK'dan çok zulüm gördük. Her aileden bir kişiyi zorla alıyor ve ön saflarda savaştırıyorlardı. Biz de PYD/PKK zulmünden kaçarak Türkiye'ye sığındık."

Cedan, savaşın bir an önce bitmesini ve evlerine dönmek istediklerini dile getirerek, Türkiye'ye, kendilerini 4 yıldır misafir ettiği için teşekkür etti.

'PYD'DEN SONRA HUZURUMUZ BOZULDU'

Ahmet Ubeyd El Halil de ailesinin Rasulayn'ın ileri gelenlerinden olduğunu ifade ederek, terör örgütü PYD/PKK mensuplarının zulümleri nedeniyle topraklarını terk etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Rejim güçlerinin bölgeden çekilmesiyle Türkmen, Arap ve Kürtler olarak kardeşçe yaşadıklarını vurgulayan El Halil, "Ancak, PKK/PYD geldikten sonra huzurumuz bozuldu. Biz de topraklarımızı terk etmek zorunda kaldık." ifadelerini kullandı.