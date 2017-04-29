ABD: Askeri harekata hazırız!

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen oturumda, Kuzey Kore'ye karşı yaptırım uygulanmasını isteyerek, uluslararası topluma seslendi.

KUZEY KORE'YE DESTEK VEREN ÜLKELERE UYARI

Rex Tillerson, Kuzey Kore tehdidine karşı yeterli önlemler alınmadığı takdirde sonuçların tehlikeli boyutlara ulaşabileceğini söyledi. ABD'nin Kuzey Kore'ye karşı askerî harekâta hazır olduğunu ifade eden Tillerson, Kuzey Kore'ye destek veren ülkeleri uyardı.

Tillerson, Kuzey Kore'nin ticari ortağı olan Çin'in daha fazla çaba göstermesi gerektiğini kaydetti.

ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın açıklamaları üzerine Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi kendilerine yöneltilen eleştirilere cevap verdi. Wang Yi, "Kuzey Kore'ye ilgili bu problem sadece Çin'in çözmesi gereken bir sorun değil. Yarımadadaki nükleer sorunun çözümü, Çin'in elinde değil" diye konuştu.