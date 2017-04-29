29 Nisan 2017 Cumartesi3 Şaban 1438
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Vatan haini Adil Öksüz’ün yengesi itirafçı oldu

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Adil Öksüz’ün kardeşi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Öksüz’ün de aralarında bulunduğu 13’ü tutuklu, 1’i firari, 2’si tutuksuz 16 akademisyenin yargılanmasına devam edildi.
Vatan haini Adil Öksüz’ün yengesi itirafçı oldu
Vatan haini Adil Öksüz’ün yengesi itirafçı oldu Vatan haini Adil Öksüz’ün yengesi itirafçı oldu Vatan haini Adil Öksüz’ün yengesi itirafçı oldu

Karabük'te, FETÖ/PDY davasında FETÖ firarisi Adil Öksüz’ün kardeşi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Öksüz’ün de aralarında bulunduğu 13’ü tutuklu, 1’i firari, 2’si tutuksuz 16 akademisyenin yargılanmasına devam edildi. Ahmet Öksüz’ün eşi Havva Emel Öksüz’ün, örgütün haberleşme programı ’ByLock’ kullandığı halde etkin pişmanlıktan faydalanarak savcılık takdiriyle serbest kaldığı ortaya çıktı. Ahmet Öksüz, duruşmada hakimin anlattığı bu durumdan haberi olmadığını ileri sürdü.

Tutuklu sanıklar Ahmet Öksüz, Alaaddin Yılmaz, Cahid Özdeveci, Erdal Biber, Hakan Suvak, Hüseyin Cinoğlu, Hüseyin Çevik, Süleyman Semiz, Serkan Esen, Salih Yıldırım, Mustafa Kurt, Mahmut Çelik ve Seymen Kahraman iletutuksuz sanıklar Turgay Türker ve Rüveyda Kılıçbay’ın,Karabük Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi.’Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 5 yıldan, 10 yıla kadar hapis cezası istenen sanıkların tümü duruşmada hazır bulunurken, Seymen Kahraman, Burhaniye F Tipi Cezaevi’nden telekonferans sistemiyle ifade verdi. Firari Halil İbrahim Demirci ise duruşmaya gelmedi.

Adil Öksüz’ün kardeşiYrd. Doç. Dr. Ahmet Öksüz, savunmasında bir önceki duruşmada söylediklerini tekrarladı. Çocuklarının mağdur olduğunu, eşinin ve kendisinin sağlığının bozulduğunu söyleyen Öksüz, bakıma muhtaç annesi ve babası olduğundan bahsederek onlara destek olabilecek kimsenin bulunmadığını belirtti.

Öksüz, hakimin sorusu üzerine daha önce soruşturma kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan eşi Havva Emel Öksüz’ün örgüt içinde bir konumu olmadığından emin olduğunu söyledi.Bunun üzerine hakim, Havva Emel Öksüz’ün, "Fatih Koleji’nin düzenlediği çaylardan tanıdığım Ayşe isminde bir bayan telefonla görüşmelerimizin sakıncalı olduğundan bir program üzerinden konuşmamızın daha iyi olacağını söyleyerek telefonumu istedi, bir program yükledi. Programı kuran kişinin program üzerindeki ismini ’Meryem’ olarak hatırlıyorum. Benim adım ise yanlış hatırlamıyorsam ’Hansa’ kod adıyla kayıtlıydı. Bu görüşmelerimizi ’ByLock’ üzerinden bire bir yapıyorduk" şeklindeki ifadesini okudu. Ahmet Öksüz ise "Bu yapıdan bana hiç bahsetmedi. ’ByLock’ kullanmasından bahsetmedi dedi. Hakim, "Eşiniz nerede şu an, örgütün haberleşme programı ’ByLock’u kullanmasına rağmen neden dışarıda, var mı bilginiz?" diye sordu.Sanık Öksüz’ün bilgisi olmadığını söylemesi üzerine hakim, "Etkin pişmanlıktan faydalanmak istemiş. Bildiklerini anlatmış, savcılık takdiriyle de serbest kalmış" dedi. Bunu bilmediğini tekrarlayan Öksüz, "Avukatlar aracılığıyla yalınızca ByLock kullandığını öğrendim" diye konuştu.

Duruşmada diğer sanıklar da tek tek, tekrar savunmalarını yaptı. Ardından avukatlar, müvekkilerinin tahliyesini talep etti. Mahkeme, Ahmet Öksüz ve diğer tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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