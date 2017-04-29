Tanktaki sır albay

Darbe girişimine katılmak için 28. Mekanize Piyade Tugayı’ndan çıkış yapan 16 tankla ilgili soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet Savcısı Serdar Coşkun’un hazırladığı ve 64 şüphelinin bulunduğu iddianamede, darbe teşebbüsünün başarılı olması ve halkın Genelkurmay Başkanlığı Karargâh binasını ele geçirmesini önlemek için 28. Mekanize Tugay Komutanlığı’nda 16 tankın, Tugay Kurmay Başkanı Savaş Kabaklı’nın talimatı ile tabur komutanı Nuri Büyükyazıcı’nın komutasında kışladan çıktıkları belirtildi. Bir tankın yolu kaybederek Beştepe bölgesine gittiği anlatıldı.

Namlusuna taktığı polis aracını halka savuran 092635 plakalı tank boyadan tespit edildi

YARBAYIN ARACINDA 1400 KELEPÇE

Genelkurmay önünde 092624 plakalı tankın sivillere ateş açtığı belirtildi. Namlusunu polis aracına takıp halka savurarak birçok kişi hayatını kaybetmesine neden olan tankın 092635 plakalı olduğu, boyadan tespit edildiği, 092662 plakalı tankın Hava Kuvvet Komutanlığı’na ateş açtığı kaydedildi.

İddianamede şüpheli Ahmet Özkılıç’ın komutanı olduğu 092692 plakalı tanka bir albayın bindiği, Genelkurmay Karargâhı’nda indiği, tugayla ilgisinin bulunmadığı vurgulandı. Asker olup olmadığı da şüpheli olan albayın kimliğini MİT ve Emniyet’in de tespit edemediği kaydedildi.

Yarbay Büyükyazıcı’nın aracında 1400 adet plastik kelepçe ele geçirildiği belirtildi.

İddianamede MİT’in, “FETÖ’nün mahrem yapılanmasında Kara Kuvvetleri ağının çözüldüğü, Sayıştay’daki ByLock kullanıcısı sivil imama bağlı olduklarının tespit edildiği” bilgi notuna da yer verildi.