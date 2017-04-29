29 Nisan 2017 Cumartesi3 Şaban 1438
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Tespit edilen FETÖ'cü: Eğer beni bulmuşsanız...

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ terör örgütüne yönelik çok çarpıcı bir bilgiyi paylaştı.
Tespit edilen FETÖ'cü: Eğer beni bulmuşsanız...
Tespit edilen FETÖ'cü: Eğer beni bulmuşsanız... Tespit edilen FETÖ'cü: Eğer beni bulmuşsanız... Tespit edilen FETÖ'cü: Eğer beni bulmuşsanız...

Süleyman Soylu, "Sadece bizim son günlerde tespit ettiğimiz önemli bir yerdeki önemli bir kişinin önemli bir değerlendirmesi mevcuttur; ‘Eğer beni bulmuşsanız anlaşılıyor ki bu iş çözülüyor’ demiştir” dedi.

Bakan Süleyman Soylu, Trabzon’da Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi’nde düzenlenen 4. Kitap Fuarı’nın çıkışında basın mensuplarının yürütülen FETÖ ve Terör Operasyonları ile ilgili sorularını cevaplandırdı.

Soylu, “Meseleyi sadece yapılan bir operasyondan ibaret görmek belki fotoğrafın tamamıyla ilgili bir eksiklik ortaya koyabilir” diyerek başladığı konuşmasında “Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milleti ile bir saldırı ile karşı karşıya kaldı. Bizim görevimiz bu saldırını içinde kim varsa, bu saldırın arkasında kim varsa bu saldırının aklını kim ortaya koymuşsa, bu saldırıyı kim tertip etmişse çıkartıp milletin önüne koymaktır. Özellikle hiçbir şey gizli kalmaz, kalmayacaktır da. Bu FETÖ terör örgütü, attığı bütün adımlar itibariyle ve ortaya koyduğu huzursuzluk ve Türkiye’ye ve milletimize  saldırganlık itibariyle 15 Temmuz akşamı hain bir darbe girişimine girmiştir. Bunun karşılığını bu millet ve devlet alacaktır. Hangi birimde olursa olsun. Ne noktada olursa olsun kararlılığımız ve irademiz bizden sonra gelecek nesillere ve bizden sonra gelecek Türkiye’ye bir daha böyle bir musibetle karşı karşıyla kalınmamasının sağlanmasıdır. Bunun için tüm birimlerde, tüm kurumlarda çalışmalar devam etmektedir. Yani ilk günden itibaren kararlılığında devletimizin ve hükümetin hiçbir esneklik olmamıştır. Yapmamız gereken bu işlere karışanlarla karışmayanlar arasındaki ayrımı gerçekleştirmektir. Bunun için gerekli mekanizmalar oluşturuldu.

FETÖ terör örgütünü basit bir örgüt olarak nitelendirenler hata ediyor. Bu örgüt uzun yıllardan beri şeytani planlarla Türkiye Cumhuriyeti devletini ele geçirmeye çalışan ve bu konuda birçok insanı da esir alan bir terör örgütüdür. Eğer operasyonlar yeterli olur diyenler varsa benim kanaattim onlarda yanılgı içerisindeler. Bunu İçişleri Bakanı olarak söylüyorum. 4-5 ay öncesi operasyonların yüzeysel noktada olduğunu ifade etmiştim. Daha yüzeyin altına yeni girmeye başladık. Bu sadece bizim millete yönelik bir terör örgütü değildir. Evet merkezi burası olarak konuşlandırılmıştır. Pergelin sabit ayağını buraya koymuştur, diğer ayağı ile beraber de etrafımızdaki coğrafyaya ve dünyaya musallat olmaya çalışmıştır. Kim onlara destek oluyorsa olacaksa  ki en yakın dost ve müttefik bildiklerimiz maalesef hala meselinin farkında değiller. Devletimizin bütün kurumları hem kendi sınırlarımız içinde hem uluslar arası alanda bu meselenin ciddiyetini anlatmaya çalışıyorlar. Bazıları anlıyorlar, bazılara anlamamazlıktan geliyorlar” ifadelerini kullandı.

EĞER BENİ BULMUŞSANIZ...

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın FETÖ ile mücadelesine vurgu yapan Soylu “Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan olmasa idi bunu net bir şekilde söylüyorum. Bu ülkede yaşayan herkes. Lafı büyük söyleyen dahiller herkes FETÖ terör örgütünün esareti altındaydı. Adım attırmazlardı bu ülkeye. Eğer Tayyip Erdoğan olmamış olsaydı, bu kararlılık olmasaydı, bugün özgür ve hür bir ülkede yaşamıyor olacaktık" dedi.

 "Tüm kurumlar, emniyet önemlidir, adalet önemlidir" diyen Soylu "Diğer bütün kurumlar önemlidir. Türk Silahlı Kuvvetleri önemlidir. Bu konuda herkes büyük bir çalışma içindedir. Sadece bizim son günlerde tespit ettiğimiz önemli bir yerdeki önemli bir kişinin önemli bir değerlendirmesi mevcuttur. ‘Eğer beni bulmuşsanız anlaşılıyor ki bu iş çözülüyor’ Kendilerini ne kadar gizlediklerini ne kadar gizlilik esası içinde adım attıklarını bu bir örnek biz bunun binlercesi ile uğraşıyoruz. Bir sökülme söz konusudur. Özellikle Mahrem imamlar operasyonu ile elde edilen sonuç itibariyle söylüyorum. Milletimiz sabırlı olsun. Devletimiz kararlıdır bu konuda bu adımlar atmaktan da bedeli ne olursa olsun çekinmeyecektir” şeklinde konuştu.

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