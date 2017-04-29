Tekirdağ İl ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorlu'da sol terör örgütleri ve marjinal gruplara üye olan ve referandumun ardından sokaklarda provokatif tarzda eylem yapanları belirledi. Takibe alınan şüphelilerin toplumsal olay çıkarmayı hedefledikleri, bu doğrultuda Tekirdağ'da vatandaşların sokağa çıkmaları yönünde sosyal medya üzerinden çağrılar yaptıkları tespit edildi. Bunun üzerine polis, belirlenen adreslere operasyonlar düzenleyerek B.S., M.B.A., Ö.K. ve S.G.'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda cep telefonu, sim kart, bilgisayar, CD/DVD, flaş bellek, örgütsel kitap, dergi ve doküman ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki soruşturmaları devam ederken, 2 kişinin ise arandığı bildirildi.
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Halkı sokağa çağıran hainler yakalandı!
Tekirdağ İl ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorlu'da sol terör örgütleri ve marjinal gruplara üye olan ve referandumun ardından sokaklarda provokatif tarzda eylem yapanları belirledi. Takibe alınan şüphelilerin toplumsal olay çıkarmayı hedefledikleri, bu doğrultuda Tekirdağ'da vatandaşların sokağa çıkmaları yönünde sosyal medya üzerinden çağrılar yaptıkları tespit edildi. Bunun üzerine polis, belirlenen adreslere operasyonlar düzenleyerek B.S., M.B.A., Ö.K. ve S.G.'yi gözaltına aldı.
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