İşte teröristbaşı Gülen'in Bylock'tan paylaştığı mesaj

Kocaeli Adalet Komisyonu Başkanı Paça, bir tanığın ifadesinde, FETÖ elebaşı Fethulah Gülen'in bizzat attığı mesajın olduğunu ifade etti. Paça, mesajın içeriğini de söyledi.

Kocaeli Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, bir tanığın ifadesinde Gülen'in Bylock'tan attığı mesajın yer aldığını söyledi.

Paça, bu tanığın "2014 yılında ByLock'ta Fethullah Gülen tarafından gelen mesajda 'Allah bu milletin ordusuna büyük bir fetih daha nasip edecek. Onu da şanlı Türk subayları yapacak' yazıyordu. O zaman ne olduğunu anlamamıştım. 15 Temmuz'da bu mesajın ne olduğunu anladım.

'NİŞANE GİBİ BİR ŞEYDİ'

17-25 Aralık sürecinde 1 ABD doları cezaevine girenlerin ailelerine dağıtılmıştı. Bu plaket, bir nişane gibi bir şeydi. Zaten Fethullah Gülen'den gelen her ne ise o eve şeytan girmeyeceği anlamına gelirdi" ifadesini verdiğini belirtti.