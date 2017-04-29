29 Nisan 2017 Cumartesi3 Şaban 1438
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Şaka gibi açıklama! Türkiye'ye vermezlermiş..

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Ermeni futbolcu Vahan Bıçakçıyan'ın adı Galatasaray'la anılınca kulübünden açıklama geldi.
Şaka gibi açıklama! Türkiye'ye vermezlermiş..
Şaka gibi açıklama! Türkiye'ye vermezlermiş.. Şaka gibi açıklama! Türkiye'ye vermezlermiş.. Şaka gibi açıklama! Türkiye'ye vermezlermiş..

Ermenistan Ligi takımlarından Shirak, adı Galatasaray'la anılan genç futbolcusu Vahan Bıçakçıyan'la ilgili açıklamada bulundu.

Sarı kırmızılı takımın bir süredir takip ettiği 17 yaşındaki orta saha için teklif yapmaya hazırlandığı iddiaları üzerine resmi bir açıklama yapan Shirak kulübü şu ifadeleri kullandı:

TÜRKİYE'YE İZİN VERMEYİZ'

"Bıçakçıyan'ın Türkiye'den Galatasaray'ın ilgisine girdiği yönünde haberler çıktı. Resmi olarak söyleyebiliriz ki Shirak olarak Türk takımından herhangi bir teklif almadık. Ayrıca teklif alsak bile ne Bıçakçıyan gitmek isteyecektir ne de biz genç bir futbolcumuzun Türkiye'ye transfer olmasına izin veririz."

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