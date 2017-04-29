29 Nisan 2017 Cumartesi3 Şaban 1438
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AB'yi uyardı: Türkiye'yi eleştirmekten kaçının

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Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto, Avrupa güvenliğinin Türkiye'deki istikrara bağlı olduğunu belirterek, AB'ye Türkiye'ye karşı tutumundan ötürü uyarıda bulundu.
AB'yi uyardı: Türkiye'yi eleştirmekten kaçının
AB'yi uyardı: Türkiye'yi eleştirmekten kaçının AB'yi uyardı: Türkiye'yi eleştirmekten kaçının AB'yi uyardı: Türkiye'yi eleştirmekten kaçının

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Malta'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Gayri Resmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Burada Macar Haber Ajansı'na (MTI) yaptığı değerlendirmede bulunan Szijjarto, AB'ye, Türkiye'ye yönelik tutumları nedeniyle uyarıda bulundu.

Szijjarto, AB'nin Ankara'yı sürekli eleştirmekten vazgeçmesi ve diyaloğu sürdürmesi gerektiğine dikkati çekti. Bunun sadece ekonomik sebeplerden dolayı değil aynı zamanda AB'nin güvenliği için de gerekli olduğunu vurgulayan Szijjarto, şunları kaydetti:

"Özellikle de AB 3 milyar avro karşılığında Türkiye'den sığınmacı akınını durdurmasını istedikten sonra güvenliğinin Türkiye'nin istikrarıyla başladığının farkına varmalı. Türkiye'nin istikrarı sarsılırsa anlaşmanın uygulanması ciddi problemlerle karşılaşabilir ve Türkiye'den milyonlarca sığınmacı Batı Balkan rotasına yönelir.

'MUTABAKATI TEHLİKEYE ATIYOR'

Eğer Türkiye'den sığınmacı akını başlarsa hiç bir dirençle karşılaşmadan çok kısa bir süre içinde Macaristan'ın güney sınırlarına ulaşır. Türkiye'nin sürekli eleştirilmesi AB-Türkiye mutabakatını tehlikeye atıyor.''

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