Dünyanın konuştuğu operasyonda AWACS detayı

Irak ve Suriye’de PKK kamplarına düzenlenen eş zamanlı hava operasyonunda kilit noktası o gece havadaki AWACS'dı.

Türkiye geçtiğimiz günlerde havadaki gücünü ve kararlılığını ispatladığı bir operasyona daha imza attı.

ÇOK AZ ÜLKE BÖYLE BİR OPERASYON YAPABİLİR



Suriye'de ve Irak'da PKK-YPG kamplarının bulunduğu Karaçok Dağı ile Sincar Dağı'na yönelik Türkiye'nin gerçekleştirdiği hava harekâtı dünyada çok az sayıda ülkenin gerçekleştirebileceği bir operasyon olma özelliği taşıyor.

ONLARCA UÇAK AYNI ANDA HAVADAYDI



Eş zamanlı olarak hem Suriye’de hem de Irak’ta 32 savaş uçağı ile düzenlenen bu sınır ötesi operasyon hem uçak sayısının fazlalığı hem gece olmasından hem de arazi şartlarından dolayı büyük zorluklar barındırıyordu. En ufak hatanın büyük sonuçlar doğurabileceği bir operasyondu.



NATO STANDARTLARININ ÜZERİNDE OPERASYON



İşte NATO standartları üzerindeki ve 2 saat süren operasyondaki AWACS detayı…

28 F-16 ve 4 F-4 harici o gece havada tanker uçakları ve Türkiye’nin ‘Barış Kartalı’ vardı. Uçak sayısının fazlalığından dolayı operasyonun hava koordinasyonu büyük bir önem taşıyordu. Bu denli geniş çaplı bir operasyonun kilit noktası işe AWACS yani ‘Barış Kartalı’ydı.



Havada yakıt ikmali ile 24 saat kesintisiz havada kalabilen ‘Barış Kartalı’ tam bir ‘eagle eye’, yani ‘Kartal Gözü'

3 BİN CİSMİ AYNI ANDA TESPİT EDİYOR



Havadan bakıyor ve 350 kilometre çapındaki alanda, aynı anda 3 bin cismi tespit ve takip edebiliyor. Gerektiğinde elektronik karıştırma ve şaşırtma da yapabilen ‘Barış Kartalı’, bütün bu özellikleriyle, yerdeki radarların çok ötesinde bir gözetleme ve raporlama kapasitesine sahip bir sistem.

TÜM KONTROLÜ VE KOORDİNASYONU AWACS SAĞLIYOR



Operasyona katılan savaş uçaklarını uyaran, yönlendiren, koordine eden de, yine onlarla birlikte havada bulunan bu ‘kanatlı radar’ oluyor.

Hava harekâtlarında ‘çarpan etkisi’ yaratan AWACS, PKK hedeflerine yönelik son kapsamlı operasyonun başarıyla sonuçlanmasında da büyük rol oynadı.

TÜRKİYE’YE GECİKMELİ TESLİM EDİLDİ



Türkiye'nin yıllarca beklediği ve geçen sene (gecikmeli şekilde) ilkini teslim alabildiği AWACS'ların, yeri geldiğinde ne kadar önemli bir rol üstlenebildiği Sincar ve Karaçok’a düzenlenen operasyonda görüldü.

FETÖ’DEN SABOTAJ

Türkiye'nin milyar dolarlık Barış Kartalı Projesi kapsamında satın aldığı 4 adet Havadan İhbar ve Kontrol (HİK) uçağından biri, inişe geçtiği esnada, uçağın sürat sistemindeki bir arıza nedeniyle inişte hayli zorlanmış ve düşme tehlikesi geçirmişti.

Araştırma üzerine uçağın hızını ölçen pitot tüpünün içinden bir bitki tomurcuğu çıkarılmış, arızanın bitki tomurcuğunun sürat sistemini engellemesi nedeniyle yaşandığı ortaya çıkmıştı.

Havacılık uzmanları, bunun doğal yollardan olmayacağında hem fikir olmuştu. FETÖ suikastı izi taşıyan olaya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı harekete geçmişti

TSK DAHA ÖNCE DE BAŞARMIŞTI

TSK 2015 yılında da sınır ötesinde PKK’ya yönelik olarak benzer bir operasyon gerçekleştirmişti ve o operasyonda da AWACS’la beraber 75 savaş uçağı başarıyla operasyon düzenlemişti.

Haber 7