Bölgede sıcak saatler! Sayı 10'a çıktı

Tunceli'nin Aliboğazı bölgesinde operasyon sürüyor. Valilik, bölgede bugün 5 teröristin etkisiz hale geldiğini açıklamıştı. TSK ise 5 teröristin daha öldürüldüğü bilgisini verdi.

Tunceli Aliboğazı bölgesinde dün başlatılan terör operasyonu sürüyor. Valilik tarafından geçtiğimiz saatlerde yapılan açıklamada, 1 teröristin öldürüldüğü, 4'ünün ise teslim olduğu bilgisi verilmişti. Bu açıklamadan yaklaşık 2 saat sonra TSK'dan da bir açıklama geldi. TSK 5 teröristin daha etkisiz hale geldiğini ifade etti.

VALİLİĞİN AÇIKLAMASI

"Tunceli Aliboğazı bölgesinde bölücü terör örgütüne yönelik devam eden operasyonda, bugün güvenlik güçlerimizce teröristlere ait yeni bir sığınak tespit edilmiş ve bir grup terörist ile sıcak temas sağlanmıştır. Çıkan çatışmada 1 erkek terörist öldürülmüş, 4 erkek terörist ise teslim olmuştur. Bölgede operasyonlara devam edilmekte olup, gelişmelerden bilahare kamuoyuna bilgi verilecektir."

TSK'NIN AÇIKLAMASI

İlerleyen saatlerde TSK tarafından yağılan açıklamada, aynı bölgede 5 kadın teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, Tunceli Hozat Aliboğazı bölgesinde sürdürülen operasyonlarda 5 kadın teröristin daha etkisiz hale getirilmesi sonucunda, bu bölgede etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubu terörist sayısı 10'a yükseldi.

Kadın teröristler, bilahare yapılan operasyonla ölü olarak ele geçirildi.