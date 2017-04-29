Bakan Çavuşoğlu'ndan AB açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısı için gittiği Malta'da açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısı için gittiği Malta'da açıklamalarda bulundu.



Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Türkiye ile işbirliği ve diyalog kararı çıktı. Madem Türkiye'yle süreci devam ettirmek istiyorlar, kendilerine de söyledik, siyasi engellerden arındırılmış bir yaklaşım istiyoruz. Türkiye'ye eşit bir ortak gibi bakmalılar ve öyle davranmalılar. Bugüne kadarki hatalarından ders almışlar gibi gördüm. İnşallah samimilerdir.

Türkiye'yle ilgili konuşmalarında olumsuz bir şey söylemediler. Olumlu şeyler söylendi. Daha pozitif bir atmosfer var. Ama samimi olmazlarsa yarın hemen dağılabilir.