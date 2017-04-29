29 Nisan 2017 Cumartesi3 Şaban 1438
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Türkiye'den çalındı 12.7 milyon dolara ABD'de satıldı

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Yurtdışına kaçırılan Kilia tipi idolün New York’taki ünlü müzayede evi Christie’s tarafından satışa sunulduğu gün New York Times gazetesinde tam sayfa “açık mektup” yayınlandı.
Türkiye'den çalındı 12.7 milyon dolara ABD'de satıldı
Türkiye'den çalındı 12.7 milyon dolara ABD'de satıldı Türkiye'den çalındı 12.7 milyon dolara ABD'de satıldı Türkiye'den çalındı 12.7 milyon dolara ABD'de satıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yapılan araştırmada, idolün Türkiye kökenli olduğu ve pek çok bölgede ele geçmiş örneklerinin bulunduğunu, Manisa Müzesi’nde benzer örneklerinin yer aldığı ve idolün yasadışı yollarla yurtdışına çıkarılmış olma ihtimalinin yüksek olduğu tespit edildi.

SATIŞTAN ÇEKİN 

Müzayede evi ile iletişime geçerek durumu anlatan bakanlık, eserin satıştan çekilmesi ve Türkiye’ye iade edilmesini istedi. İyi niyet çerçevesinde ve diplomatik yollardan yapılan bu girişime müzayede evi tarafından olumsuz yanıt verilmesi üzerine bakanlık, hukuki süreci başlattı. Mahkeme sonucunda alınan karara göre, eser müzayedenin bir parçası olarak kalacak olmasına rağmen, en yüksek fiyatı veren kişi 60 gün boyunca beklemek zorunda kalacak. Buna göre, Christie’s firması 60 gün boyunca ödeme kabul edemeyecek ve ürünü teslim edemeyecek. Christie’s yönetimi, eserin açık artırması başlarken “Bu eser Türkiye Cumhuriyeti tarafından mülkiyet/hak iddiasına tabidir” duyurusu yapacak ve eser üzerinde Türkiye’nin tüm haklarının saklı olduğunu belirtecek.

TEŞEKKÜR EDİYORUZ 

Bakanlık ayrıca eserin satışa sunulduğu gün (dün) New York Times gazetesinde tarihi eser kaçakçılığına dikkat çeken bir açık mektup yayınladı. Mektupta özetle şöyle denildi: “2012 yılındaki sanat ve fikirlerin uluslararası kültürel değişimi etkinliğinde tanıtılan ve MS 194 yılına ait ‘Orfeus Mozaği’nin iadesi hususunda Dallas Sanat Müzesi’ne teşekkür ediyoruz. Türkiye’de Perge’de kazı alanından çıkarılan 1800 yıllık ‘Yorgun Herakles’ heykelinin bir parçasını 2011 yılında iade eden Boston Güzel Sanatlar Müzesi’ne ve mermer parçaları, antik sikkeler, mermer yazıtlar, amforalar, yazılı kanunlar ve Roma dönemine ait bir at koşum takımı da dahil olmak üzere 4 bin 272 adet kültürel mirasın iadesi için tüm özel koleksiyonculara, müzayede evlerine ve üniversitelere teşekkür ediyoruz.”

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